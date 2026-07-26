Esta es la enorme cruz de 170 metros que se construye en Nuevo León

Con una altura de 170 metros e instalada en lo alto del Cerro de la Loma Larga, un grupo de laicos impulsa la construcción de la Cruz de la Misericordia en Monterrey, Nuevo León.

El proyecto fue encomendado por la Arquidiócesis de Monterrey y se contempla que esté concluido para el 2029.

Armando Cavazos, integrante del Comité de laicos que desarrollan el proyecto, especificó que la obra surgió en el marco de la conmemoración de los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que se celebran en el 2031, y los 2 mil años de la redención de Jesús, en 2033.

Precisó que el proyecto arrancó hace 10 años, en el 2016, cuando se le encomendó a un grupo de laicos.

Es un proyecto que si bien cuenta con el respaldo de la Arquidiócesis es un proyecto de laicos”, precisó.

Mencionó que ante los 500 años de la aparición de la Guadalupana y los 2 mil años de la redención de Jesús, el Episcopado Mexicano lanzó el Plan Global de Pastoral 2031-2033 que en parte motivó la construcción de este monumental proyecto.

Cavazos indicó que La Cruz de la Misericordia busca: alabar y agradecer a Dios, fortalecer la fe y la esperanza, así como aprender de Jesús el valor de la misericordia y la cruz es el símbolo universal de la misericordia.

Además, también la reconstrucción del tejido social en una zona que se sabe es de las más conflictivas.

La obra estará instalada en lo alto de la colonia Independencia y debido a su altura de 170 metros podrá ser vista desde distintos puntos.

El proyecto arquitectónico fue diseñado por Fray Gabriel Chávez de la Mora, quien falleció en 2022, pero que entre las obras que desarrolló se encuentran la nueva Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

Se estima que el proyecto esté concluido para el 2029. Actualmente, ya se completaron los pilotes y se está empezando con la construcción de la base.

La construcción de la Cruz de la Misericordia comenzó, el 11 de diciembre de 2021, con la instalación de la figura de la Virgen, precisamente en el marco del 490 aniversario de su aparición.