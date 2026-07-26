Cierran puertos en Los Cabos por huracán “Genevieve”

De acuerdo con los reportes emitidos por las Capitanías de Puerto de San José del Cabo y Cabo San Lucas, Baja California Sur, a partir de las 22:00 horas de este domingo 26 de julio, se cerrarán los puertos a la navegación de embarcaciones menores de 500 Unidades de Arqueo Bruto, es decir, el volumen total de los espacios cerrado de una embarcación debido a la presencia del huracán “Genevieve”.

Esta clasificación, emitida por autoridades marítimas como la Secretaría de Marina, agrupa a la gran mayoría de embarcaciones medianas, botes turísticos, de pesca ribereña y de recreo.

El huracán categoría 4 continúa su desplazamiento hacia el noroeste y se localiza a 840 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Aunque el centro del ciclón permanece alejado del municipio, la intensidad de sus vientos comenzará a generar efectos indirectos en el litoral de Los Cabos, con incremento en el oleaje, marejada y corrientes de arrastre.

Estas condiciones representan un riesgo para la seguridad de las embarcaciones, la navegación y la vida humana en el mar, especialmente para quienes realizan actividades recreativas, turísticas y pesqueras.