Gobierno federal lanza nuevas propuestas a la CNTE, a horas del Mundial

A unas horas del inicio del Mundial, el gobierno federal presentó nuevos planteamientos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante la mesa de negociación instalada este miércoles en la Secretaría de Gobernación.

La reunión que comenzó pasadas las 11 de la mañana entró en receso luego de que funcionarios federales pusieran sobre la mesa nuevos elementos relacionados con temas educativos y de seguridad social, propuestas que serán analizadas por la dirigencia magisterial antes de fijar una posición.

El movimiento ocurre en un momento de alta presión política para el gobierno federal, que busca encauzar el conflicto con el magisterio disidente mientras el país se prepara para la inauguración del Mundial y continúa atento a las movilizaciones y acciones de protesta de la Coordinadora.

Previo a su ingreso a la secretaría de Gobernación, la Comisión Única Negociadora de la CNTE expuso que acudía para escuchar “propuestas nuevas”. De no ser así, advirtió, emprenderían una marcha hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y darían a conocer un plan de acción que agruparía las demandas no sólo de los maestros sino de las madres buscadoras, la problemática de las preparatorias de la Ciudad de México y hasta la huelga del Monte de Piedad.

Incluso, Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, lanzó el reto de cuál va a ser el marcador entre el gobierno federal y las demandas de la Coordinadora.

“Mañana la afición va a conocer nuestras demandas y hemos dicho que no es contra la afición; tal vez algunos de nosotros, de nuestros compañeros, también somos aficionados al futbol, pues en nuestras escuelas se juega futbol. Invitamos a que armen ya su reta los medios contra la CNTE y vamos a ver cómo nos va. No termina, como se dice en términos de futbol, hasta el último minuto (la lucha). Vamos a llegar a la final con la abrogación de la ley del ISSSTE, eso es lo que esperamos el día de hoy”, sostuvo el líder disidente.