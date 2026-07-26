Investigan muerte de submando policiaco en Veracruz

La muerte de Miguel Ángel Córdoba García, subdelegado de la Policía Ministerial Zona Centro–Xalapa, continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que su cuerpo fuera localizado el sábado en un predio baldío a un costado de la carretera federal Xalapa–Veracruz en el municipio de Emiliano Zapata.

Aunque fuentes ministeriales señalaron inicialmente que el caso podría tratarse de un suicidio, esa hipótesis enfrenta cuestionamientos internos y dudas técnicas que han llevado a la autoridad a mantener abiertas otras líneas de investigación.

De acuerdo con personal cercano a la corporación, algunos elementos de la escena y del contexto operativo del mando “no encajan del todo” con la versión preliminar difundida el día del hallazgo.

El cuerpo fue encontrado a un costado de la carretera federal Xalapa–Veracruz Foto: Especial

El cuerpo de Córdoba García fue encontrado alrededor de las 13:00 horas tras un reporte al 911.

La zona, ubicada cerca de la plaza comercial conocida como Plaza El Juguete, fue acordonada por policías municipales, estatales y personal ministerial.

Peritos realizaron el levantamiento de indicios y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, cuyos resultados no han sido difundidos públicamente.

La FGE lamentó el fallecimiento mediante una esquela institucional, pero no ha confirmado la causa de muerte.

Funcionarios consultados señalaron que el análisis pericial incluye la revisión de trayectoria, posición del cuerpo, condiciones del entorno y antecedentes laborales del subdelegado, quien tenía a su cargo operaciones sensibles en la región.

La muerte del mando ministerial ocurre en un contexto de tensión interna dentro de la corporación y se suma a otros casos recientes de elementos hallados sin vida en circunstancias que también generaron interrogantes.

Hasta la tarde-noche del domingo, la Fiscalía no ha informado si ya cuenta con dictámenes concluyentes ni si la investigación ha cambiado de rumbo.