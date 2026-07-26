Policía hiere a presunto agresor tras ataque con machete en Colima

Una mujer perteneciente a la Policía Estatal de Colima resultó lesionada tras ser atacada con un machete por un hombre durante un recorrido de vigilancia en la capital del estado.

En respuesta a la agresión, otro elemento de la corporación accionó su arma de fuego e hirió al presunto agresor.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo sobre la calle Matías Romero en la colonia Albarrada, cuando elementos de la Policía Estatal realizaban patrullajes preventivos en la zona.

De acuerdo con información preliminar, los agentes detectaron a un hombre en actitud sospechosa y al intentar acercarse para una inspección, éste habría atacado con un machete a una oficial.

Ante la agresión, uno de los policías repelió el ataque con su arma de cargo, lesionando al hombre con al menos un disparo.

Tanto la agente herida como el presunto agresor recibieron atención de paramédicos y fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

El hombre quedó bajo custodia de las autoridades mientras se encuentra en el hospital, en tanto que la zona fue acordonada para el inicio de las diligencias periciales y la integración de la carpeta de investigación.

Las autoridades estatales no habían emitido, hasta el momento, un posicionamiento oficial sobre el estado de salud de ambas personas ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el uso de la fuerza por parte de los elementos policiales.