Descartan que agrupamiento de granaderos regrese a calles de CDMX

Policías capitalinos que resguardarán las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), antes y durante el acto inaugural del Mundial, estrenarán uniforme y equipamiento, que permita garantizar su integridad física, así como la de los propios manifestantes y de la población en general.

Se trata de un uniforme negro de material resistente, además de equipo de protección personal, como escudos de acrílico, caretas, rodilleras y toletes.

Algunos elementos también llevarán extintores para atender posibles incendios, provocados por cohetones o artefactos explosivos.

Cuando de repente hay cierto humo, dicen que hay gases, pero es el químico de los extintores que se utiliza cuando existe riesgo de incendio”, aclaró el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez.

El funcionario capitalino también informó que los elementos policíacos no portarán armas de fuego, ya que esto no forma parte del protocolo, además que el nuevo uniforme forma parte del “cambio constante y renovación de equipo” que se realiza en la institución.

Foto: Especial

Sin embargo, el jefe de la policía capitalina aclaró que este nuevo equipamiento no se trata de “un nuevo cuerpo de granaderos” ni de una fuerza antimotines.

No existe ni hay la intención de que exista un nuevo cuerpo de granaderos en la Ciudad de México”, afirmó.

Pablo Vázquez recordó que ese agrupamiento fue extinguido en la actual administración, debido a que su función histórica estaba asociada a la disuasión y represión de manifestaciones.

Ese cuerpo ya se extinguió, lo que buscaba era disuadir y reprimir las manifestaciones, pero eso ya pasó”, sostuvo.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno Clara Brugada respaldó esa postura, expuso que la desaparición de los granaderos forma parte de una transformación profunda de los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

La mandataria capitalina también presentó el operativo de seguridad y movilidad, con el que se busca garantizar la realización de la inauguración del evento deportivo internacional.

Brugada insistió en que la realización del Mundial está plenamente garantizada en la Ciudad de México.