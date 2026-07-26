Persecución deja cinco detenidos y armamento asegurado en Hidalgo

Un fuerte despliegue de corporaciones de seguridad se registró sobre el libramiento de Huichapan, a la altura de la comunidad de Dongoteay, en Hidalgo, luego de un presunto enfrentamiento que derivó, de manera preliminar, en la detención de cinco personas.

De acuerdo con información extraoficial, durante la intervención también fueron aseguradas tres armas largas y dos granadas, las cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes como parte de las investigaciones.

En el operativo participaron elementos de la Estación Huichapan de la Guardia Nacional División Carreteras, con apoyo de otras instituciones de seguridad que mantuvieron resguardada la zona durante varias horas.

Hasta el momento, ninguna autoridad había emitido un comunicado oficial para confirmar el saldo del operativo ni precisar si hubo personas lesionadas o el origen del enfrentamiento.

Sujetos disparan contra dos hombres en el mercado

A finales del mes pasado, un hombre muerto y otro más lesionado fue el saldo de un ataque armado perpetrado al interior del mercado Centilia, ubicado en la colonia San José Caltengo, en el municipio de Tulancingo, Hidalgo, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

Los primeros reportes indican que varios individuos armados irrumpieron en un local comercial y dispararon de manera directa contra dos personas que se encontraban en el lugar.

Como resultado de la agresión, una de las víctimas falleció en el sitio a consecuencia de las heridas provocadas por los impactos de bala, mientras que la segunda fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La escena fue asegurada por elementos policiacos, quienes acordonaron el área para preservar los indicios mientras peritos y agentes de investigación realizaban las diligencias correspondientes.

En forma paralela, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones del mercado y zonas cercanas para tratar de ubicar a los responsables; no obstante, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Las identidades del fallecido y del lesionado permanecen sin ser reveladas oficialmente. La carpeta de investigación ya fue iniciada por las autoridades ministeriales, que buscan establecer el móvil del ataque y dar con los responsables de este hecho violento.

Persecución en la México-Pachuca

Días antes, un operativo de seguridad desplegado sobre la autopista México-Pachuca derivó en una persecución que culminó con la detención de dos personas y el aseguramiento de una camioneta, a la altura del tramo comprendido entre San Pedro Huaquilpan y la desviación hacia Téllez.

De acuerdo con información preliminar, elementos de la Policía Estatal realizaban labores de inspección y vigilancia cuando el conductor de una camioneta Ford Pickup blanca presuntamente evitó una revisión y continuó su marcha, lo que motivó una movilización policial para darle seguimiento.

Durante varios kilómetros, unidades de distintas corporaciones participaron en el operativo hasta lograr interceptar el vehículo.

La acción generó afectaciones momentáneas a la circulación debido al despliegue de patrullas y personal de seguridad en la zona.

Tras la intervención, las autoridades aseguraron a dos personas que viajaban en la unidad.

La camioneta presentaba daños visibles, entre ellos neumáticos averiados, aparentes impactos de arma de fuego y adaptaciones de blindaje en la cabina, aspectos que serán analizados durante las investigaciones.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica y el posible vínculo con algún hecho delictivo.

Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.