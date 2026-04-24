Mazatlán espera cerrar el año con el arribo de 20 cruceros

Durante abril, Mazatlán como destino turístico habrá registrado el arribo de un total de 20 cruceros, más de 74 mil turistas y una derrama económica estimada de 118 millones de pesos.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, aseguró que la visita constante de este tipo de embarcaciones es el reflejo de la confianza y la preferencia que tienen las navieras internacionales en la Perla del Pacífico.

“Los visitantes vienen a disfrutar lo mejor de Mazatlán, su Malecón, su Centro Histórico, su gastronomía, sus playas espectaculares, sus pueblos señoriales, su riqueza cultural y la calidez de su gente”, destacó.

Tan solo entre el 20 al 23 de abril, el puerto recibió a más de nueve mil turistas internacionales a bordo de tres embarcaciones navieras.

Una de ellas es el “Navigator Of The Seas”, que llegó el pasado lunes 20 con tres mil 820 pasajeros y mil 253 tripulantes, mientras que el martes 21 arribó el “Royal Princess”, con tres mil 560 pasajeros y mil 322 tripulantes, el jueves arribó el “Brilliant Lady”, en su segunda visita al puerto tras haber atracado por primera vez el pasado 15 de abril.

La embarcación llegó procedente de Puerto Vallarta con más de dos mil turistas y mil 157 tripulantes.

Para este sábado se espera la llegada del “Star Princess” y para la semana que siguiente se prevé la visita de cinco embarcaciones más, con lo que se cerrará el mes de abril con un total de 20 arribos, que dejará una importante derrama económica.