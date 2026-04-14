"Entré en shock", conductora circulaba con normalidad y barda se le viene encima en Pachuca

Daños a una camioneta particular y una conductora en shock emocional por la impresión fue lo que dejó el colapso de una barda perimetral en un negocio dedicado a la venta de oxígeno, ubicado en la colonia Maestranza, de Pachuca.

Elementos de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del estado acudieron al sitio y, tras una revisión preliminar, afirmaron que se investiga si el incidente fue causado por una detonación o por fallas en la estructura de la barda.

En el lugar se confirmó que la estructura colapsada cayó sobre una camioneta gris de la marca MG. De acuerdo con el reporte oficial, la conductora resultó ilesa.

Excélsior

Según el testimonio de la afectada, tras el incidente presentó una crisis nerviosa. También señaló que la atención por parte del personal del establecimiento no fue inmediata y que vecinos de la zona fueron los primeros en auxiliarla.

"Solamente me acuerdo que venía manejando y de repente, pues escuché así como que algo cayó y el cristal de la camioneta estalló y cayeron un montón de escombros, es lo único".

Agregó que "entré en shock, porque, pues yo no sabía ni qué había pasado; ya fue cuando vi mucha tierra y piedras, ya supe que había sido la pared, que había caído sobre el coche".

La afectada narró que pasó como "media hora; salió el gerente y él me dijo: estoy esperando mi seguro para ver que se lleguen a un acuerdo con tu seguro, fue lo único, pero en el momento nadie, absolutamente nadie, salió, más que los vecinos".

Hasta el momento, las causas del colapso no han sido determinadas. Autoridades indicaron que se llevará a cabo un peritaje para evaluar las condiciones estructurales del inmueble.

El área fue acordonada mientras continúan las labores de retiro de escombros. Como medida preventiva, el establecimiento permanecerá sin operaciones hasta que concluyan las investigaciones correspondientes.