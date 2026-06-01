CNTE intenta derribar vallas para llegar al Zócalo

Luego de marchar del Ángel de la Independencia, decenas de maestros de la CNTE intentan derribar las vallas metálicas impiden su paso hacia la Plaza de la Constitución.

Los docentes ingresaron al primer cuadro por la avenida Izazaga y luego tomaron 20 de Noviembre. A unas cuadras de llegar al Zócalo se toparon con un muro para impedir su paso al área donde se instala el FanFest para el Mundial 2026.

Algunos docentes golpearon las protecciones metálicas con mazos y vandalizaron una grúa brigadier de la Policía capitalina, a la cual le rompieron los cristales.

Reproducir La CNTE retomó sus acciones violentas en el primer cuadro de la capital.

La unidad había sido atravesada sobre la avenida 20 de Noviembre para impedir el paso de los inconformes. También intentaron tomar un camión de limpia, pero desistieron.

Además, algunos maestros disidentes lanzaron cohetones, que fueron respondidos con el uso de extintores por parte de elementos policiales que se ubican detrás de las vallas metálicas.

Maestros golpearon con mazos la valla que impide su paso hacia la Plaza de la Constitución. José Antonio García

A pocos metros, dirigentes de la Coordinadora llaman a sus compañeros a mantener el orden, mientras la tensión permanece en la zona.