Corte sesionará en sede alterna

Ante el aviso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de realizar una marcha y establecer un plantón en las calles aledañas a la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sesionará en su sede alterna de avenida Revolución 1508, en la colonia Guadalupe Inn.

La plancha del Zócalo capitalino está ocupada por la instalación de una pantalla gigante y gradas para el FIFA Fan Fest, que comenzará con el Mundial 2026 el próximo 11 de junio.

Los maestros de la CNTE instalaron un plantón sobre la calle 5 de Mayo y este lunes realizarán una marcha desde el Ángel de la Independencia al Zócalo, con el aviso de que cerrarán más calles.

Para este lunes, la SCJN tiene en lista 10 asuntos, entre ellos dos casos relacionados con desplazamientos forzados en el estado de Chiapas, en los que se busca que el Congreso y las autoridades de la entidad atiendan este fenómeno.

Fuentes del máximo tribunal informaron que las sesiones del Pleno se realizarán en la sede alterna de Revolución hasta que haya condiciones para volver a Pino Suárez 2, en el Centro Histórico.