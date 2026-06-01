Adelantan vacaciones en Chihuahua por el calor; este es el nuevo calendario escolar

Las altas temperaturas han obligado a las autoridades educativas a tomar medidas para proteger a los estudiantes. El gobierno de Chihuahua, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), anunció de manera oficial que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá un mes y medio antes de lo previsto para los alumnos de educación básica y media superior.

¿Cuándo terminan las clases en Chihuahua?

De acuerdo con la Secretaría de Educación, el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el 15 de junio.

La decisión de adelantar las vacaciones de verano responde a la necesidad de salvaguardar la salud de los niños y jóvenes ante las extremas olas de calor que han registrando en el estado, evitando así golpes de calor y deshidratación en las aulas.

Calendario de cierre del ciclo escolar: fechas clave

Entre los ajustes al calendario escolar del periodo 2025-2026, las fechas clave que destacan de acuerdo con la Secretaría de Educación son:

15 al 19 de junio: Periodo de retroalimentación académica (últimos ajustes escolares).

22 de junio: Inicio oficial de las ceremonias de graduación en los distintos planteles educativos.

26 de junio: Realización de la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

29 de junio: Procesos de cierre administrativo de las escuelas.

29 de junio: Publicación de los resultados de preinscripción para el próximo ciclo escolar 2026-2027 (disponibles en el portal oficial de la SEyD).

2 de julio: Entrega de boletas e inscripciones oficiales para el próximo ciclo escolar.

3 de julio: Taller Intensivo de Formación Continua para el Personal Docente.

La dependencia informó que el 29 de junio se llevarán a cabo los procesos de cierre administrativo y ese mismo día estarán disponibles los resultados de preinscripción para el ciclo 2026-2027 a través del portal oficial de la SEyD.