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Adelantan vacaciones en Chihuahua por el calor; este es el nuevo calendario escolar

El ciclo escolar en Chihuahua terminará oficialmente el 15 de junio debido a las altas temperaturas en el estado

Por: Carlos Coria Rivas

Fachada de una escuela primaria en Chihuahua bajo un sol intenso, ilustrando el adelanto de las vacaciones de verano por la ola de calor.
El fin de clases presenciales en Chihuahua se adelanta al 15 de junio para proteger a los estudiantes de las altas temperaturas.Generada por IA

Las altas temperaturas han obligado a las autoridades educativas a tomar medidas para proteger a los estudiantes. El gobierno de Chihuahua, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), anunció de manera oficial que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá un mes y medio antes de lo previsto para los alumnos de educación básica y media superior.

¿Cuándo terminan las clases en Chihuahua?

De acuerdo con la Secretaría de Educación, el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el 15 de junio.

La decisión de adelantar las vacaciones de verano responde a la necesidad de salvaguardar la salud de los niños y jóvenes ante las extremas olas de calor que han registrando en el estado, evitando así golpes de calor y deshidratación en las aulas.

Calendario de cierre del ciclo escolar: fechas clave

Entre los ajustes al calendario escolar del periodo 2025-2026, las fechas clave que destacan de acuerdo con la Secretaría de Educación son:

  • 15 al 19 de junio: Periodo de retroalimentación académica (últimos ajustes escolares).
  • 22 de junio: Inicio oficial de las ceremonias de graduación en los distintos planteles educativos.
  • 26 de junio: Realización de la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).
  • 29 de junio: Procesos de cierre administrativo de las escuelas.
  • 29 de junio: Publicación de los resultados de preinscripción para el próximo ciclo escolar 2026-2027 (disponibles en el portal oficial de la SEyD).
  • 2 de julio: Entrega de boletas e inscripciones oficiales para el próximo ciclo escolar.
  • 3 de julio: Taller Intensivo de Formación Continua para el Personal Docente.

La dependencia informó que el 29 de junio se llevarán a cabo los procesos de cierre administrativo y ese mismo día estarán disponibles los resultados de preinscripción para el ciclo 2026-2027 a través del portal oficial de la SEyD.

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