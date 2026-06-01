Segob insiste en llamar al diálogo a los maestros inconformes del CNTE

En el día de arranque de la huelga nacional por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez insistió en llamar al diálogo a los maestros inconformes.

En un mensaje desde redes sociales, Rodríguez Velázquez expresó que se pueden alcanzar acuerdos sin afectar el derecho de las niñas y niños a la educación.

"Desde el @GobiernoMX reiteramos el llamado a la #CNTE a privilegiar la mesa de construcción de acuerdos, con el objetivo de avanzar en soluciones y cuidar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes" escribió la funcionaria este lunes.

Apenas el viernes pasado, la secretaria general de la sección 22 de la CNTE, Yenny Araceli Pérez Martínez declaró luego de más de seis horas de reunión con autoridades federales, que de los 79 puntos de su pliego petitorio, el gobierno de la república ha atendido solo unos cuantos.

Finalmente, en diversos pronunciamientos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha reiterado que sus demandas principales consisten en la abrogación de la ley del ISSSTE 2007 y una reforma al sistema jubilaciones.