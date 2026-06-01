Día Mundial de la Leche; busca CNOG producir 15 mil millones de litros al año

El año pasado México produjo 13 mil 800 millones de litros de leche, lo que confirma una tendencia sostenida al alza desde 1995 y un crecimiento promedio anual de 2.1 por ciento, que coloca al sector en el tercer lugar del valor de la producción pecuaria nacional, con una participación del 17 por ciento.

De acuerdo con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), este logro es resultado del esfuerzo de más de 154 mil unidades de producción pecuaria, que en conjunto suman alrededor de 2.5 millones de cabezas de ganado.

La mitad de la producción de leche proviene de pequeños y medianos productores con menos de 100 cabezas de ganado, quienes representan el 97 por ciento de las unidades de producción pecuaria.

Según estas cifras, el 57 por ciento de la leche que se produce en México proviene de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Jalisco, mientras que el consumo per cápita es de alrededor de 148 litros al año.

El 57% de la leche que se produce en México proviene de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Jalisco. Cuartoscuro

En el marco del Día Mundial de la Leche, que se conmemora el 1 de junio, Homero García de la Llata, presidente de la CNOG y de la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche (CEBL), destacó la trascendencia de la industria lechera nacional y el trabajo que realizan los ganaderos mexicanos para alimentar a la población.

Homero García de la Llata, reiteró el compromiso del sector con la presidenta Claudia Sheinbaum, de alcanzar los 15 mil millones de litros de leche para el año 2030, en el marco del Plan México.

Asimismo reconoció la iniciativa presidencial de impulsar desarrollos lecheros en el sur del país, como los puestos en marcha recientemente en Campeche, como una oportunidad de expansión de la producción con genética adecuada e infraestructura de vanguardia.

Reveló que la producción nacional de leche satisface aproximadamente el 65 por ciento de la demanda interna, por lo que la meta de 15 mil millones de litros en 2030, representa no sólo un compromiso productivo, sino un pilar de la soberanía alimentaria de México.

El consumo per cápita de este producto es de alrededor de 148 litros al año. Cuartoscuro

Programas sociales

La CNOG subrayó que más de tres mil pequeños y medianos productores, principalmente de Chihuahua y Jalisco, abastecen la leche destinada al programa Leche para el Bienestar —antes LICONSA—, la iniciativa del Gobierno de México que distribuye todo el año este alimento fundamental a las familias más vulnerables.

En este sentido, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas celebró el compromiso de la Federación de ampliar la atención y alcanzar la distribución a 10 millones de personas para el año 2030.

Los ganaderos de México han realizado importantes inversiones para mejorar la calidad e inocuidad de la leche, implementando protocolos de identificación animal y control de enfermedades", manifestó.

En materia de sustentabilidad, resaltó que el sector ha trabajado en el aprovechamiento racional de suelo y agua, así como en el reciclaje y reúso de recursos, en respuesta a los cuestionamientos sobre el impacto ambiental de la ganadería.

La CNOG gestiona recursos internacionales para incentivar la Ganadería de Bajas Emisiones y Sin Deforestación", manifestó.