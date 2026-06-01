Mi niña está a salvo: madre confirma recuperación de menor que denunció a su padre por abuso sexual en Piedras Negras

La madre agradeció al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, colectivos y sociedad que se sumó a su lucha para recuperar a su hija

Tras la viralización de un video donde se observa a una menor pidiendo no ser llevada con su padre, a quien acusa de presunto abuso sexual, Vica Torres Arocha confirmó que su hija ya está bajo su custodia.

Agradecida es poco! Mas bien un agradecimiento del alma! Primeramente a TODAS las personas que se sumaron a la marcha aun si ni siquiera conocerme, SIN USTEDES! No hubiese sido escuchada, GRACIAS! A mi familia y amigos!”, informó en sus redes sociales.

Durante una manifestación en el Puente Internacional 2, Vica agradeció la ayuda de colectivos y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia de Coahuila (Pronnif), así como al gobernador Manolo Jiménez y a su subsecretaria de Gobierno, Sonia Villarreal por el apoyo para tener a su hija de regreso.

Agradecida con Sonia Villarreal, Perez Manolo, Jiménez Salinas [y] Pronnif, por seguridad de mi niña espero me entiendan ya no puedo seguir dando más información!”, compartió Vica Torres.

Presuntas influencias

Vica Torres denunció previamente que su expareja “presumía de influencias en el ayuntamiento de Piedras Negras”, lo que le habría permitido obtener la custodia a su favor desde hace un mes sin permitir el acercamiento de la madre.

Por su parte, el alcalde de Piedras Negras, el morenista Jacobo Rodríguez, negó que Alejandro Eduardo Morales Cervera formara parte del ayuntamiento, aunque a través de una publicación en redes sociales, aceptó que un familiar de nombre Juan Porfirio Morales Cervera fue apoderado legal del municipio en 2025.