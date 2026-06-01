Presume EU resultados de un año de cooperación en seguridad con México

El Gobierno de Estados Unidos divulgó este lunes un resumen de logros alcanzados en cooperación de seguridad con México a lo largo de un año.

La información la suministró el Departamento de Estado acompañada con una infografía en español.

El texto destaca los principales logros alcanzados bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nuestra cooperación está generando resultados reales para la seguridad, la prosperidad y el bienestar de ambas naciones, aunque todavía queda mucho trabajo por delante”, anticipa.

Resultados en materia de seguridad Foto: Especial

La frontera más segura de la historia

-Las aprehensiones de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste se encuentran en su nivel más bajo en 55 años.

-⁠La migración ilegal ha alcanzado niveles históricamente bajos, con cero liberaciones de migrantes.

-⁠Las aprehensiones diarias se mantienen 95% por debajo de los niveles registrados durante la administración Biden.

-Al frenar la migración ilegal y combatir el tráfico de personas, estamos salvando vidas.

Avances históricos contra el fentanilo

-Para finales de 2025, las muertes por sobredosis en los Estados Unidos disminuyeron 35%.

-⁠Las incautaciones en la frontera por parte de las autoridades estadounidenses disminuyeron 50%, mientras que las incautaciones en México aumentaron significativamente, frenando las drogas antes de que lleguen a las comunidades en los Estados Unidos.

-⁠El flujo marítimo de drogas hacia los Estados Unidos ha disminuido más de 95%.

-⁠México ha incautado 65.5 toneladas métricas en el mar y desmantelado más de 2,300 laboratorios clandestinos de drogas.

Cooperación en seguridad y acciones contra los cárteles

-La cooperación bilateral entre los Estados Unidos y México ha permitido operaciones exitosas contra algunos de los criminales más buscados, incluidos “El Mencho”, Samuel Ramírez Jr. y “El Jardinero”.

-⁠Desde el inicio de la Administración del presidente Trump, México ha realizado 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia de los Estados Unidos bajo su Ley de Seguridad Nacional, incluyendo a cuatro de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI.

-⁠La coordinación de alto nivel en la implementación de acuerdos de seguridad continúa generando resultados medibles.

-Juntos, estamos atacando redes criminales completas — no solo a los cárteles — mediante la interrupción de finanzas ilícitas y el desmantelamiento de estructuras de tráfico.

Frenando el tráfico ilegal de armas

-Durante el primer año de la Administración del presidente Trump, las incautaciones de armas ilegales aumentaron 125%. Bajo la Administración del presidente Trump, la ATF ha incautado más de 36,000 armas ilegales, incluidas 4,359 armas de fuego con destino a México que habrían armado a cárteles violentos y organizaciones criminales.

-⁠Mission Firewall ha fortalecido las inspecciones conjuntas, el intercambio de información en tiempo real y las investigaciones coordinadas.

Acuerdos históricos y cooperación bilateral

-En solo 16 meses, se logró más progreso bajo el Tratado de Aguas de 1944 que en toda una década, ayudando a atender rezagos históricos y garantizar el cumplimiento de los compromisos.

-⁠Un acuerdo histórico entre los Estados Unidos y México está avanzando hacia una solución permanente para la crisis de aguas residuales del Río Tijuana sin costo adicional para los contribuyentes estadounidenses.

-⁠Los esfuerzos conjuntos para combatir el gusano barrenador del ganado están protegiendo al sector pecuario y evitando afectaciones al comercio fronterizo.