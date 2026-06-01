CNTE extiende su plantón; toma avenida 20 de Noviembre

Integrantes de la CNTE ampliaron su plantón en calles del Centro Histórico de la CDMX.

Luego de su jornada de manifestaciones en el inicio de si paro nacional, en las que derribar las vallas metálicas que impiden su acceso al Zócalo, los maestros disidentes instalaron casas de campaña y lonas sobre la avenida 20 de Noviembre, a partir de la calle Venustiano Carranza con dirección a José María Izazaga, a sólo una cuadra del Zócalo.

En la Plaza de la Constitución se llevan a cabo los trabajos para el Fan Fest de la FIFA, y el objetivo de la CNTE en ocupar ese espacio para presionar al gobierno federal y cumpla sus demandas, principalmente la derogación de la Ley del ISSSTE 2017.

Reproducir Lonas y casas de campaña ocupan las calles y banquetas en 20 de Noviembre.

El nuevo plantón de los maestros se suma al que ya tienen sobre la calle 5 de Mayo, que abarca desde Palma hasta Eje Central y también se extiende hacia calles perpendiculares, como Filomeno Mata y Bolívar.

JORNADA VIOLENTA

Este lunes, con el objetivo de que atiendan sus demandas y al no alcanzar acuerdos con el gobierno federal, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llegaron en marcha al primer cuadro capitalino con la intención de ingresar a la plancha del Zócalo.

Molestos por las vallas metálicas de más de dos metros de altura que instalaron las autoridades en las calles de ingreso a la plaza pública, los docentes intentaron derribarlas en diferentes ocasiones, sobre todo las ubicadas en el cruce de las calles 20 de noviembre y Venustiano Carranza.

Los policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, instalados en el interior del área resguardada, arrojaron polvo químico de gas extintor de incendios y, de manera simultánea, gas pimienta.

Los maestros acusan que al menos dos de sus compañeros resultaron heridos en la jornada de este lunes. Rodolfo Dorantes

De igual manera, varios cohetones fueron arrojados desde donde se encontraban los policías, los cuales ocasionaron al menos dos lesionados, que tuvieron que ser atendidos por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

“Proceso Columbo, es de la montaña alta de Guerrero, él recibió un petardo cerca del ojo, está en riesgo de perderlo y se lo llevaron al hospital Primero de Octubre para su atención médica, y al otro compañero Octavio Romero, que le abrieron la parte de la mejilla con un ataque directo”, dijo Elvira Veleces Morales, secretaria General de la Sección XIV Democrática de Guerrero.

Recalcó que en la marcha se han infiltrado algunos jóvenes que han realizado destrozos y pintas, de los que no se hacen responsables.

Reproducir El magisterio disidente acusa que infiltrados realizaron destrozos.

Dijo que a las 7 de la noche se realizará una Asamblea Nacional Representativa para determinar las acciones a tomar, ante la falta de respuesta e interés de las autoridades, para resolver sus demandas principales.

“Vamos a instalar aquí el plantón (…) cuando tengamos el acuerdo nacional, el plantón se va a unificar y es importante recalcar que mañana se unen al movimiento muchos compañeros de Guerrero”.