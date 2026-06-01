Nuevo presidente de Cruz Roja destaca trazabilidad total de los donativos

Eduardo de Agüero Leduc asumió la presidencia nacional de la Cruz Roja Mexicana para el periodo 2026-2029, institución que ha estado presente en momentos decisivos para el país, como desastres naturales, emergencias y situaciones de crisis.

En Imagen Televisión, el nuevo presidente de la Cruz Roja Mexicana destacó como prioridad el proceso de modernización de herramientas administrativas para llevarlas a estándares de clase mundial y así garantizar a los donantes el ejercicio responsable de los recursos que se confían a la institución.

Consideró que el objetivo central es garantizar la transparencia total, rastreando los recursos desde su recepción hasta su entrega directa a los damnificados en zonas afectadas.

“Tenemos nuestra página institucional. A través de ahí nosotros estamos informando de manera constante y, sobre todo, cuando hay desastres, del transcurso del desastre y de lo que vamos haciendo para atender a las poblaciones afectadas”, expuso.

El nuevo presidente de la Cruz Roja Mexicana agradeció a la sociedad por su generosidad en los donativos para ayudar a connacionales y agregó que hoy se está ampliando el periodo de la Colecta Nacional para estar listos ante una emergencia.

Agüero Leduc destacó que la misión de la Cruz Roja Mexicana es llegar de manera inmediata ante una necesidad inminente para poder empezar a “transmitir el donativo a la gente que lo requiere”.

El presidente de la Cruz Roja Mexicana señaló que la mejor forma de hacer llegar los donativos es a través de su página institucional https://www.cruzrojamexicana.org.mx/, donde se encontrarán las instrucciones para realizar un donativo a la institución.