Fiscalía de Tlaxcala confirma que Blanca murió por exceso de anestesia en cirugía estética

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) dio a conocer que la causa de muerte de Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, fue debido al uso excesivo de anestesia durante un procedimiento estético.

Blanca perdió la vida tras acudir a una clínica clandestina en la zona de Zavaleta en Puebla.

De acuerdo con ABC Noticias, los resultados de la necropsia señalan que Blanca sufrió un paro cardiorrespiratorio secundario a una depresión del sistema nervioso central, lo que confirmó una de las principales líneas de investigación que apuntaba a una sobredosis de anestesia como causa del fallecimiento de la mujer.

Las autoridades señalaron que la víctima perdió la vida pocos minutos después de haber sido sacada inconsciente del inmueble ubicado sobre la calzada Zavaleta.

Posteriormente, fue subida a un automóvil Mini Cooper y trasladada al estado de Tlaxcala, donde su cuerpo fue abandonado en una barranca.

Los presuntos responsables Diana Palafox, quien se hacía pasar por cirujana plástica sin contar con acreditaciones profesionales, y su hijo, Carlos Quezada, continúan prófugos a dos semanas de la muerte de la mujer.

La Fiscalía General del Estado de Tlaxcala mantiene abiertas diversas líneas de investigación para dar con sus paraderos y lograr su detención. Pero, hasta el momento no se han encontrado pistas que permitan ubicarlos.

En tanto, familiares de Blanca exigen justicia y solicitaron a las autoridades agilizar las investigaciones para localizar y detener a los presuntos responsables.