SEP reitera disposición al diálogo con la CNTE y destaca avances en jubilación y USICAMM

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reiteró su disposición para establecer un diálogo respetuoso y constructivo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y llamó al magisterio a revisar de inmediato los temas más relevantes de su agenda de demandas.

A través de un posicionamiento, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la SEP y la Secretaría de Gobernación mantienen abiertas las puertas al diálogo con las maestras y los maestros de la Coordinadora.

“Invitamos a que nos sentemos de inmediato a revisar los temas más relevantes y las demandas legítimas que tienen”, señaló el funcionario.

Delgado Carrillo recordó que hace un año fue publicado un decreto presidencial para detener y reducir gradualmente la edad mínima de jubilación de las y los trabajadores que permanecen en el régimen del Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE de 2007.

Explicó que los gobiernos anteriores establecieron como requisito no solo cumplir con los años de servicio, sino también alcanzar una edad mínima para acceder a la jubilación, la cual aumentaría progresivamente hasta llegar a los 60 años en 2028.

Sin embargo, afirmó que el decreto impulsado por la actual administración detuvo ese incremento y prevé una reducción gradual hasta alcanzar los 55 años para los hombres y 53 años para las mujeres en 2034.

El titular de la SEP aseguró que esta medida representa un acto de justicia para el magisterio, al reconocer el desgaste físico y mental que implica la labor docente y permitir que las y los trabajadores puedan retirarse en mejores condiciones.

Asimismo, destacó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una de las principales demandas planteadas por diversos sectores del magisterio.

En ese sentido, convocó a las maestras y maestros a participar en la construcción conjunta de una nueva propuesta que garantice los derechos laborales del sector y fortalezca la transparencia en los procesos de promoción y reconocimiento profesional.

Finalmente, Mario Delgado sostuvo que el Gobierno de México es respetuoso de la libertad de expresión y de manifestación, y rechazó la participación de personas que busquen generar actos de violencia durante las movilizaciones magisteriales.

El funcionario reiteró la disposición del gobierno federal para mantener el diálogo y avanzar en la atención de las demandas del sector educativo.