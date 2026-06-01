Nuevo León espera 350 mil visitantes durante el Mundial de Futbol 2026

Nuevo León prevé unos 350 mil visitantes durante el Mundial de Futbol 2026 y, a la fecha, la ocupación hotelera reportada es dec entre 60 y 65 por ciento, informó la secretaria de Turismo estatal, Maricarmen Martínez.

“Estamos esperando alrededor de 350 mil visitantes; puede incrementar. Siempre les he dicho que pueden pasar muchas cosas. Entonces estamos esperando que aumente mucho la ocupación hotelera, que aumenten los turistas y visitantes”, dijo la funcionaria estatal.

Indicó que un factor determinante para incrementar el número de turistas será la ronda de dieciseisavos de final o el cuarto partido del Mundial, en el que se espera el enfrentamiento de dos selecciones de gran convocatoria.

“Ahorita vamos (en ocupación hotelera) en un 60-65 por ciento”, señaló.

Los alojamientos contemplados para los visitantes están distribuidos en toda el área metropolitana.