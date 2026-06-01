Colectivo Solecito gasta hasta 30 mil pesos al mes en insumos para encontrar a desaparecidos

Madres del Colectivo Solecito reconocieron que sí han recibido amenazas del crimen organizado y que por ello no han podido llegar a otras regiones del estado para realizar búsquedas. Aun bajo ese riesgo, continúan financiando por cuenta propia todas sus operaciones: gastan entre 20 y 30 mil pesos mensuales en herramientas, insumos y equipo especializado, recursos que obtienen mediante rifas, bingos, venta de ropa usada, comida y un bazar que mantienen abierto todo el año.

Lucy Díaz, directora del colectivo, advirtió que su único fin es localizar a sus familiares: “no nos interesa entrar en conflicto, nosotros no somos autoridades”, dijo. Recordó que incluso han sido interceptadas por hombres armados y que en Colinas de Santa Fe “nos esperaron afuera del predio con armas largas”, episodio que, asegura, no frenó las búsquedas, pero sí evidenció la vulnerabilidad en la que trabajan.

Este 2026, el Solecito cumple 10 años de comenzar a buscar en fosas clandestinas, de rascar la tierra, de develar el horror de cuerpos presuntamente escondidos que fueron descubiertos a partir de un mapa entregado y del que no hicieron mayor eco que el de sus búsquedas. El primer territorio a explorar fue Colinas de Santa Fe, luego llegó la región de Alvarado, con Arbolillo y la laguna.

“Nosotros encontramos casi 500 cuerpos, entre la Laguna de Alvarado, que fueron casi 180, y Colinas de Santa Fe, donde fueron 302. Pero de todo eso se han identificado menos de 40. Es un porcentaje realmente mínimo. Son prácticamente 500 de Solecito y no llegan ni al 12% las identificaciones, porque no se ha hecho el trabajo completo y no hay suficientes perfiles de las familias.”

A pesar de ello, Solecito ha logrado recuperar casi 500 cuerpos en Colinas de Santa Fe y la Laguna de Alvarado, aunque menos de 40 han sido identificados, debido al rezago forense y a la falta de campañas masivas de ADN. “Si no hay perfiles de las familias, nunca se va a encontrar”, insistió Díaz, quien lamentó que la infraestructura actual —incluida la osteoteca de Nogales, ya saturada— sea insuficiente para atender la magnitud de la crisis.

El colectivo insiste en que, mientras las desapariciones continúan y las instituciones mantienen la simulación, ellas seguirán buscando: “Nosotras andamos buscando a nuestros hijos exclusivamente”, afirmó.

Lucy Díaz Henao, líder del colectivo Solecito Foto: Lourdes López

Identifican a sicarios que desaparecieron al hijo de Ceci Flores

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) identificó a seis sicarios de una célula criminal, como los responsables de la desaparición y el crimen del hijo de Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quienes han encontrado más de 5 mil personas desaparecidas en todo el País.

Derivado de investigaciones ministeriales, trabajo de inteligencia y análisis periciales, la FGJES logró identificar la probable participación de integrantes de una célula criminal y establecer la intervención de una segunda fracción delictiva relacionada con los hechos.

Como parte de las diligencias, el pasado 25 de marzo de 2026 se ejecutó un cateo en el que fueron localizados restos óseos con correspondencia genética y pericial relacionada con Marco Antonio “N”, quien permanecía desaparecido.

Como resultado de las investigaciones, el 2 de abril de 2026 se obtuvieron ocho órdenes de aprehensión contra integrantes de la célula criminal involucrada.

De ellas, seis fueron cumplimentadas: una por defunción de Alexis “N” y cinco con la captura de Felipe de Jesús “N”, Sergio Elliot “N”, Francisco Javier “N”, Martín “N” y Alán Eduardo “N”, quienes ya enfrentan imputación por desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.