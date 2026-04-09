Claudia Sheinbaum se reúne con Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con la escritora Elena Poniatowska y con Jesusa Rodríguez, exsenadora de Morena.

"Es mi escritora favorita, a quien admiro muchísimo. No solamente una gran escritora mexicana, sino una mujer siempre comprometida con las causas nobles y justas del pueblo de México, y con las mujeres", dijo la presidenta en un video que subió a sus redes sociales en el que se le ve sentada a una mesa en compañía de la multipremiada escritora y de Rodríguez.

En respuesta, la escritora Elena Poniatowska destacó la labor de Sheinbaum Pardo en la Presidencia de la República.

"Me emociono mucho, ya estoy viejita. Para mí, el que Claudia esté en el poder es un logro, yo creo también de todos nosotros”, afirmó la escritora.

La ganadora del Premio Cervantes en 2013, de la Medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República, en 2022; y del Premio Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español, que otorgan la Secretaría de Cultura de México y la UNAM, en 2023, acudió a Palacio Nacional acompañada de la activista Jesusa Rodríguez.

La titular del Ejecutivo y la escritora demostraron su afecto con un abrazo y un beso en la mejilla.

La presidenta también se refirió a Jesusa Rodríguez como una compañera activista en la época reciente.

“Otro ejemplo, Jesusa. Me acuerdo cuando estamos aquí afuera, en el Zócalo, las dos conduciendo los eventos de López Obrador”, comentó Sheinbaum.

“Yo estoy junto a mis dos estrellas máximas, así que más feliz no se puede, y vivir este México es lo que esperé toda mi vida, así que ustedes dos son mi guía, mi ejemplo y soy feliz”, dijo la exsenadora.

JCS