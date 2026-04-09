A contra reloj, depuran lista de aspirantes a consejeros del INE

A partir de las 22:30 horas de este jueves estaba previsto que en la Cámara de Diputados se reuniera el Comité Técnico de Evaluación para aprobar la lista de los aspirantes a las tres vacantes del INE, con los mejores puntajes en el examen de conocimientos aplicado el lunes.

El acuerdo que tomen contendrá los nombres de hasta 50% de las 369 personas con los puntajes más altos que pasarán a la siguiente fase, correspondiente a la evaluación de la idoneidad de los participantes.

En el orden del día de la reunión se dará a conocer la cancelación de tres folios de igual numero de candidatos que declinaron a seguir participando.

Lo anterior se informó en el comunicado que a las 22:00 horas subió el Comité Técnico al micrositio que sobre el proceso se tiene en la página web de los diputados,

Indican que en la lista de las personas con mejor puntaje habrá de asegurarse la paridad de género.

Después de la revisión de la idoneidad, el Comité deberá dar a conocer, el próximo lunes, los 100 nombres de los candidatos que pasarán a la etapa de entrevistas.

El proceso es a puerta cerrada y sin transmisión. Por regla, el comité sólo puede comunicarse a través de comunicados.

El pleno de los diputados tiene que aprobar, a más tardar el 22 de abril, con una votación de mayoría calificada, a los ocupantes de las tres vacantes que el sábado anterior dejaron en el Consejo General del INE Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala. Los futuros consejeros estarán en sus cargos por nueve años.

El pasado martes, el INE envió un mensaje de continuidad institucional pese a operar con tres vacantes en su Consejo General, al aprobar una reconfiguración temporal de comisiones que permitirá mantener en marcha sus funciones sustantivas, incluida la fiscalización, que quedará bajo la presidencia del consejero Uuc-kib Espadas.

Durante la sesión, la consejera Carla Humphrey subrayó que el acuerdo parte de una situación “no ideal”, derivada de la conclusión del encargo de tres integrantes del órgano, pero dejó claro que ello no detiene al Instituto.