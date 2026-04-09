Alcalde intenta impedir labor de búsqueda; atraviesa camioneta y lanza cohetes

El alcalde de San Martín Itunyoso, Vilgaid López Guadalupe, pretendió impedirle el paso a las fuerzas federales y estatales en sus labores de búsqueda y localización de la ciudadana, Roxana López Martínez, desaparecida desde el pasado 20 de febrero; sin embargo, la comunidad rechazó respaldarlo.

En su intento por impedir la diligencia, atravesó una camioneta oficial sobre la calle principal del municipio, y ordenó amedrentarlos lanzando cohetes en dirección de los 150 elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía de Oaxaca.

En medio de la tensión este operativo fue ejecutado en la comunidad mixteca con base en una orden judicial emitida por un juez de género del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO), una vez que la familia decidió denunciar la desaparición de la mujer triqui.

Elementos de Seguridad en un operativo de búsqueda en Oaxaca Foto: Especial

Derivado de los trabajos de inteligencia que realiza la Fiscalía, a través del análisis de inteligencia criminal, obtuvo evidencias que nutren los trabajos de búsqueda, por lo que se ejecutaron tres cateos simultáneos en la comunidad de San Martín Itunyoso.

Elementos de Seguridad en un operativo de búsqueda en Oaxaca Foto: Especial

Asimismo, la instancia de investigación aseguró “está trabajando tomando en cuenta todo el contexto situacional y particular de la víctima”, por ello las labores se realizan con un enfoque diferenciado el cual se fortalece por medio de la perspectiva de género, además que a través de los trabajos coordinados de manera interinstitucional se tiene un mayor alcance operativo en campo para ampliar las zonas de intervención.

Según una familiar de la desaparecida, Roxana fue vista por última vez tras acudir a una cita con Dagoberto López Díaz, sobrino del alcalde.

Roxana López Martínez, joven desaparecida desde el pasado 20 de febrero Foto: Especial

En Nuevo León buscan a joven de 24 años

Por ABC Noticias

Un joven de 24 años que trabajaba en un restaurante de venta de hamburguesas fue reportado como desaparecido en Apodaca, Nuevo León.

Tras casi dos semanas, ni sus familiares ni compañeros de trabajo han tenido noticias acerca de su paradero, por lo que solicitan a la comunidad en general darle difusión al caso para poder dar con su ubicación.

El chico responde al nombre de Brandon Alain Betancourt Solís, y fue visto por última vez el pasado 26 de marzo del presente año en la colonia Nuevo Amanecer, en el municipio ya mencionado.

La familia de Brandon compartió en redes sociales la ficha de búsqueda de su ser querido, lo que significa que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya trabaja en el caso para lograr ubicar al trabajador.

Este documento oficial muestra la fotografía de Brandon, así como una descripción de su físico, lo cual es importante tener en cuenta para poder identificar de mejor manera al joven.

Según la ficha, la persona desaparecida mide 1.60 metros, es de complexión delgada, tez blanca y tiene cabello negro, corto y liso. También refiere que sus ojos son color café claro, que tiene nariz recta y boca grande con labios medianos.

Asimismo, se revela que Brandon cuenta con varios tatuajes; por ejemplo, unos en el brazo derecho con la imagen de la serie Los Simpson, así como otros sin especificar. También se menciona que tiene una cicatriz en la ceja izquierda y lunares en el pecho.

Por último, los familiares de Brandon dijeron a las autoridades que el chico llevaba apuesto un pantalón de mezclilla y una playera gris correspondiente a su lugar de trabajo.

¿Dónde reportar datos relacionados con Brandon?

Si cuentas con información importante que pueda ayudar a las autoridades y a la familia de Brandon en su búsqueda, debes de saber que puedes comunicarla a las siguientes líneas telefónicas.

Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata: 81 20 20 44 11

Comisión Local de Búsqueda: 81 19 90 38 73.

jcp