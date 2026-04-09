SICT y Defensa supervisan seguridad estructural de Tramo 5 del Tren Maya

Fuentes dentro de la Secretaría de a infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmaron a Excélsior que ya se “estableció el enlace con el equipo” de la Secretaría de la Defensa (Sedena) para atender la solicitud de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien esta semana ordenó un estudio en el Tramo 5 del Tren Maya, en Quintana Roo, para descartar hundimientos.

El enlace se hizo “desde el primer momento” luego de que la mandataria informó este miércoles en su conferencia matutina que había pedido un análisis al titular de SICT, Jesús Antonio Medina Esteva, quien “es especialista en estructuras”.

El análisis es para asegurar que “en este momento no hay ningún problema”, dijo la presidenta durante su conferencia del miércoles.

Sobre las imágenes de apuntalamiento que sugieren hundimiento en el tramo, la mandataria indicó que "son obras desde que se hizo el Tren" y que no se debió pedir al ciudadano que borrara el video, defendiendo la libertad de expresión.

La revisión derivará en un dictamen técnico, dijo Sheinbaum Pardo.

El Tramo 5 del Tren Maya corre de Cancún a Tulúm, y este comprende algunos tramos elevados, donde personas notaron supuestos trabajos de reforzamiento. Al momento no se han reportado incidencias.

La SICT supervisa la seguridad estructural del tren mientras que la operación recae en Sedena.