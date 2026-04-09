Matan a joven que se iba a casar el sábado; dejan su cuerpo en un camino de terracería

El cuerpo de un joven fue localizado la mañana del martes 7 de abril sobre la carretera Jiménez a Gómez Palacio, cerca del Puente Rentería, en el poblado de Bermejillo, del municipio de Mapimí, Durango.

La víctima respondía al nombre de Fernando González Macías, de 23 años de edad, y presentaba un impacto de bala.

Tenía su domicilio en esa localidad serrana y de acuerdo a las redes sociales el próximo sábado 11 de abril iba a contraer matrimonio.

El lugar donde se llevaría la boda y el grupo de amenizaría el evento habían sido anunciados por Banda Comarca.

La Fiscalía General del Estado informó que el 7 de abril a las 8:50 horas se recibió el reporte por medio de una llamada anónima que informaba que había un cuerpo en un camino de terracería entre la autopista y la carretera libre Gómez Palacio a Jiménez, en Bermejillo en Mapimí.

La víctima fue identificada como Ramón Fernando González Macías, de 23 años, con domicilio en la localidad antes mencionada. El cuerpo presentaba una herida de bala en el cráneo y fue trasladado al anfiteatro para la necropsia de ley.

En el lugar se encontraron dos casquillos calibre 9 milímetros y un teléfono celular que parecía ser del occiso.

Asesinan a tres hombres en un motel

En Oaxaca, un ataque armado en el interior de un motel ubicado en San Francisco Lachigoló, distrito de Tlacolula, dejó tres hombres muertos.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) estableció una sólida línea de investigación e identificó a dos autores materiales.

Los trabajos de la Fiscalía de Oaxaca apuntan a que los responsables forman parte de una célula delictiva que opera en la zona donde ocurrieron los hechos, por lo que se reforzó el cerco de seguridad con apoyo del Gabinete de Seguridad.

Derivado de estos hechos, en el lugar fueron localizados los cuerpos sin vida de los tres hombres, quienes presentaban lesiones por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con el reporte, el ataque ocurrió al interior de un motel situado a la altura de la carretera Federal 190, por lo que la Fiscalía tomó conocimiento del caso y desplegó un equipo multidisciplinario encabezado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Unidad de Alto Impacto de Valles Centrales, quienes realizan las diligencias periciales y ministeriales correspondientes.

La Fiscalía de Oaxaca informó que emplea diversas técnicas de investigación ministerial para fortalecer las indagatorias y lograr la detención de los responsables, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas directas e indirectas.

jcp