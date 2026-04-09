Mujeres organizadas de la CROC tendrán efecto multiplicador en avances sociales, destaca Isaías González, líder croquista

El líder nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, tomó protesta al nuevo Comité Ejecutivo de Avanzamos Promoción Social de la Ciudad de México, agrupación conformada por mujeres sindicalistas que busca impulsar acciones en favor de otras mujeres a través de la organización comunitaria.

Al tomarles protesta, el dirigente vaticinó un crecimiento sostenido de esta red a nivel nacional, con impacto en rubros como educación, salud, derechos, justicia y desarrollo tecnológico.

“Hoy ustedes toman protesta y están en este acto cientos de compañeras y compañeros. Pero este año avanzamos seguramente que a nivel nacional van a estar organizadas 150 mil mujeres… y van a ser un efecto multiplicador”, afirmó.

Durante el evento, la presidenta del comité en la capital, Juana Hernández Vital, delineó los ejes de acción de la organización, centrados en salud integral, educación, certificación laboral, medio ambiente y reducción de la brecha digital.

“La mujer de hoy no busca privilegios, busca una igualdad real que se traduzca en las mismas oportunidades de crecimiento, de seguridad y de liderazgo”, subrayó.

Hernández Vital destacó que el proyecto no solo busca acompañar a las mujeres en su desarrollo personal y profesional, sino también fortalecer su participación en la vida pública y política.

“Cuando una mujer avanza no lo hace sola, lleva consigo a su familia, a su comunidad y a sus compañeros”, sostuvo ante decenas de asistentes.

En su mensaje, González Cuevas enfatizó que el fortalecimiento del sindicalismo pasa necesariamente por la participación activa de las mujeres, en un contexto donde, dijo, existen más de 16 millones de trabajadores sin representación efectiva.

“El sindicalismo tiene que cambiar, modernizarse, innovar y dar resultados”, advirtió.

El dirigente también reconoció que la agenda impulsada por las mujeres ha transformado los contratos colectivos, incorporando demandas como guarderías, espacios de lactancia y mejores condiciones laborales.

“Con la participación de ustedes vamos a conquistar el lugar número uno del sindicalismo en México”, concluyó.

La toma de protesta se desarrolló en el Centro de Convenciones del Centro Médico Siglo XXI del IMSS en un ambiente de respaldo al liderazgo femenino, con el compromiso de consolidar una estructura que, desde lo local, busque incidir en la transformación social y laboral del país.