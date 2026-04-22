Comisión del Senado cita a Maru Campos y a fiscal de Chihuahua para explicar caso de agentes de EU

Por primera vez, la gobernante de una entidad federativa fue llamada a cuentas por el Senado de la República, pues con el voto mayoritario, la Comisión de Puntos Constitucionales acordó que la gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos, y el fiscal del estado, César Jáuregui, acudan a explicar la presencia de agentes de la CIA en el territorio chihuahuense.

Hoy mismo el pleno del Senado aprobará este punto de acuerdo para que el próximo martes esté Maru Campos en reunión con ellos, quienes la acusan de violar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

La gobernadora de Chihuahua solicitó una reunión con la presidenta Sheinbaum por el caso de los agentes de EU. Cuartoscuro

El PAN, en voz de Ricardo Anaya y Marko Cortés pidió que el Senado cite también a sus gobernadores, como Rubén Rocha Moya. La también panista Verónica Rodríguez, se refirió a “narcogobernadores” al hacer referencia a la petición panista para que el Senado llame a cuentas a gobernadores que están señalados de nexos con el crimen organizado.

Luis Donaldo Colosio es el único que ha puesto en la mesa que el Senado no tiene facultades para citar a una gobernante; en todo caso la Bicamaral de Seguridad Nacional y esa no existe.

Recriminó que la Comisión de Puntos Constitucionales se dedique a un tema político ajeno a su objetivo de trabajo. "La gobernadora de Chihuahua sólo le rinde cuentas al pueblo de esa entidad; esto es un peligroso precedente", dijo.

Reproducir

vjcm