México y EU desmantelan red de fentanilo 

En una acción para frenar la producción de drogas sintéticas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México asestaron un golpe logístico y financiero a una red internacional dedicada al tráfico de precursores químicos para Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana.

La operación derivó en sanciones por parte del Departamento del Tesoro contra 23 personas y empresas con sede en la India, Guatemala y México, lo que marca un precedente al identificar formalmente a químicos como la piperidona y al propio fentanilo como Armas de Destrucción en Masa debido a su inminente letalidad.

Las sanciones son por tráfico internacional de precursores destinado a terroristas y sus partidarios y la designación del fentanilo y sus precursores químicos como Armas de Destrucción en Masa (ADM).

Autoridades de Estados Unidos y la UIF asestaron un golpe logístico y financiero a una red internacional vinculada al Cártel de Sinaloa Mapa: Jesús Sánchez

“La letalidad del fentanilo ilícito, su fabricación y distribución por redes criminales organizadas, y su papel como fuente de ingresos para los carteles violentos, lo convierten en una amenaza inminente para la seguridad nacional de los Estados Unidos”, aseguró el Tesoro.

De acuerdo con las sanciones, los cargamentos de ese químico llegan al Pacífico mexicano, de donde pasan a laboratorios en México y Guatemala, y luego a tráfico a EU.

El Departamento de Justicia estima que un kilogramo del precursor N-Boc-4-Piperidona produce alrededor de mil 83 kilogramos de fentanilo, un volumen con el potencial de producir alrededor de 900 mil dosis letales”, informó el Tesoro.

El castigo es para varias empresas de la India como Satishkumar Hareshbhai Sutaria, SR Chemicals and Pharmaceuticals y Agrat Chemicals and Pharmaceuticals y para una mujer identificada como vendedora de los químicos en la primera de esas empresas, Yuktakumari Ashishkumar Modi.

En Guatemala a Jaime Augusto Barrientos Camaz y las empresas J y C Import y Central Logística de Servicios.

En Sinaloa, a Karina Guadalupe Carrillo Torres y Regulo Acosta Hernández, y las empresas Desarrollos Cartok S.A. de C.V. y Comercializadora Grupo Carhern S.A. de C.V. También en Sinaloa a Ramiro Baltazar Félix Heras y Alejandro Reynoso Jiménez, y a la Botánica 2000.

El Departamento del Tesoro y la UIF de México sancionaron a 23 personas y empresas de India, Guatemala y México por abastecer precursores químicos a cárteles. Especial

En León, Guanajuato, a María Viridiana Rugerio Arriaga y la empresa Química Soluciones y Logística Internal Bajío, S.A. de C.V.

En Jalisco a José de Jesús Ramírez Torres y el Corporativo y Enlace Ram S.A. de C.V., Enlace Forwarding México, S. de R.L. de C.V. (y Cargo Global 3PS, S. de R.L. de C.V. y una filial de entidad con sede en Florida E-Ram Group LLC.

En la Ciudad de México, a las empresas Reyma Global Trading S.A. de C.V. y Adueasy S. de R.L. de C.V., ambas identificadas como importadoras de precursores químicos que saben que se utilizarán para fabricar drogas sintéticas ilegales.

¿Qué hizo la UIF por la red de precursores del narco?

Lo anterior permitió que la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, realizara un análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados encontrando varias irregularidades.

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Identificaron el uso de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte y detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones.

La UIF presentó las denuncias correspondientes ante la FGR por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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