Estados Unidos demanda certeza y reglas claras para inversión

El embajador estadounidense, Ronald Johnson, atestiguó este jueves en Sinaloa el arranque de obra de la planta Pacífico Mexinol que, con una inversión de 3.3 mil millones de dólares, producirá metanol de ultrabajas emisiones.

En este marco, el diplomático recordó que los proyectos de generación de energía limpia necesarios para el futuro solo son posibles en un entorno sano para las inversiones."

La inversión es como el agua"

Johnson fue enfático al señalar que el capital requiere garantías innegociables para establecerse en territorio mexicano:

La inversión es como el agua: fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay. Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”, sentenció.

Asimismo, subrayó que el respeto y la protección son pilares para la prosperidad de cualquier negocio: “Ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional”.

Corrupción y extorsión: frenos al progreso

Para el representante de la Casa Blanca, el éxito de proyectos de gran escala depende de la integridad institucional. Agregó que ni la corrupción ni la extorsión deben tener cabida en el panorama económico actual.

La corrupción no solo frena el progreso, lo distorsiona. Eleva costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados. No es un problema sin víctimas. Es un obstáculo directo para el crecimiento”, sostuvo.

Seguridad energética y relación bilateral

El embajador aseveró que con la operación de esta planta hacia 2029, se avanzará en una de las prioridades del presidente Donald Trump con México: fortalecer la seguridad energética de América del Norte.

Finalmente, destacó que la relación económica entre ambos vecinos es la de mayor impacto a nivel global, con un intercambio comercial que alcanza los 873 mil millones de dólares anuales.