¡Lo pusieron! Balean a dueño de inmueble tras cobrar la renta

Un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego la tarde de este miércoles, luego de ser víctima de un intento de asalto en la colonia Lomas del Pedregal en el municipio de Apodaca, Nuevo León, donde además se reportó la movilización de vecinos y trabajadores que auxiliaron al afectado tras el ataque.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas en el cruce de las calles Egipto #245 y Túnez, cuando Salvador, de 52 años de edad, fue sorprendido por dos sujetos que presuntamente intentaron despojarlo de dinero en efectivo que momentos antes había cobrado.

De acuerdo con la información disponible, la víctima se dedica a rentar varios cuartos en esa misma propiedad, por lo que había recibido el pago de uno de sus inquilinos instantes antes del incidente.

Los agresores llegaron casi de inmediato tras el cobro, lo que hace presumir que habrían estado vigilando los movimientos del hombre.

Testigos de lo ocurrido, entre ellos varios albañiles que realizaban trabajos en el lugar, lograron percatarse de la presencia de los sospechosos y del momento en que se desarrolló la agresión.

Al verse amenazado, Salvador intentó ponerse a salvo corriendo hacia uno de los cuartos que renta dentro del inmueble; sin embargo, en su intento por resguardarse, uno de los delincuentes accionó un arma de fuego en al menos dos ocasiones.

Uno de los disparos logró impactarlo en el muslo derecho, provocándole una herida que lo dejó lesionado, aunque consciente.

A pesar de la agresión, el afectado logró ingresar a uno de los cuartos, donde se mantuvo a resguardo mientras los atacantes emprendían la huida con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se haya informado sobre su localización o detención.

Tras lo ocurrido, dos inquilinos y los albañiles que se encontraban en el sitio acudieron en su ayuda. Fueron ellos quienes lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron en un vehículo particular a recibir atención médica, ante la urgencia de la situación.

Posteriormente, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se abocaron a realizar las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió este intento de asalto que dejó como saldo una persona lesionada.

jcp