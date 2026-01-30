Célula de 'Los Chapitos' opera en zona donde desaparecieron mineros; identifican y buscan a líder

La zona en la que desaparecieron en Sinaloa los 10 mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver opera una célula de Los Chapitos, reveló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que se realizó en Tijuana, Baja California.

Los trabajadores de la mina canadiense, la mayoría de ellos ingenieros, desaparecieron desde el pasado 23 de enero cuando fueron vistos por última vez en el alojamiento que la empresa les había proporcionado en la zona serrana de Concordia, Sinaloa. De acuerdo con testigos, un grupo armado irrumpió y se los llevó por la fuerza.

Al respecto, el secretario de Seguridad comentó que el gabinete de seguridad federal se mantiene en coordinación con las autoridades del estado, en específico con la Fiscalía de Sinaloa, a la que apoya en la investigación por la desaparición de los 10 trabajadores, entre ellos tres guardias de seguridad del inmueble.

García Harfuch dijo que además de colaborar en las investigaciones, las instituciones de seguridad federal apoyan en la búsqueda de los 10 mineros desaparecidos, por lo que dijo a los familiares de los trabajadores que no pararán hasta encontrarlos.

No hubo amenazas previas a mineros

El secretario de Seguridad aseguró que no hubo amenazas previas o afectaciones a trabajadores de la mina canadiense Vizsla Silver, que lleva a cabo la explotación de su proyecto denominado Pánuco, el cual se ubica en Sinaloa.

García Harfuch reveló que en esa zona opera una célula de Los Chapitos, encabezada por los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con el funcionario ya identificaron a uno de los líderes y están en su búsqueda como parte de las diligencias por la desaparición de los 10 mineros.

No había habido una amenaza, ni afectación a trabajadores. En esa área opera una célula de Los Chapitos. Tenemos identificado a uno de los líderes y estamos en su búsqueda", comentó.

Los 10 trabajadores que están desaparecidos y que un grupo armado se habría llevado desde el pasado 23 de enero fueron identificados como:

José Antonio Jiménez.

Francisco Jesús Aguilar.

Pablo Osorio Sánchez.

Saúl Alberto Ochoa.

Ignacio Salazar.

José Castañeda.

Antonio Esparza.

Javier Vargas.

Javier Valdez.

José Ángel Hernández.

Reproducir

vjcm