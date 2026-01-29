Realizan cateo en busca de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó un cateo como parte de las diligencias en la búsqueda de los 10 mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver reportados como desaparecidos, quienes habrían sido privados de la libertad por un grupo armado en la zona serrana de Concordia, al sur de Sinaloa.

Las autoridades señalaron que dicho cateo fue realizado el 27 de enero del presente por una autoridad judicial competente; sin embargo no dieron a conocer el lugar en el que realizaron las diligencias.

A través de un comunicado, la FGE informó haber recibido una denuncia telefónica el sábado 24 de enero, la cual fue realizada por la apoderada legal de la empresa canadiense Vizsla Silver, y desde ese momento activaron sus protocolos y acciones institucionales correspondientes para dar con el paradero de los 10 trabajadores.

La Fiscalía de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por la desaparición de los 10 mineros, la cual quedó integrada por el delito de desaparición cometida por particulares.

Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, esta Fiscalía ha mantenido coordinación interinstitucional con autoridades estatales y federales, incluidas la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Sinaloa y la Secretaría de la Defensa Nacional, para la implementación de operativos de búsqueda y la realización de diversas diligencias de investigación encaminadas a la localización de las personas”, detallaron las autoridades.

Sin embargo, no se había dado a conocer la denuncia hasta que familiares y compañeros de los mineros, comenzaron a publicar sus fotografías en las redes sociales, provocando reacciones de la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) y de la empresa Vizsla Silver.

Se llevan a mineros de campamento en Sinaloa

De acuerdo a la versión proporcionada por sus compañeros, los trabajadores desaparecidos se encontraban en un campamento denominado La Clementina, donde fueron sacados por la fuerza por un grupo de hombres armados, y no volvieron a saber de su paradero. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 23 de enero.

A pesar de las acciones anunciadas por las autoridades, hasta el momento no hay fichas de búsqueda oficial de todos los mineros desaparecidos, los cuales son provenientes de varios estados de la República.

Al respecto, la empresa Vizsla Silver anunció la suspensión temporal de ciertas actividades en el sitio como una medida de protección para el resto de sus trabajadores.

¿Quiénes son los 10 mineros desaparecidos?

La minera canadiense Vizsla Silver confirmó la desaparición de 10 de sus trabajadores, la mayoría de ellos ingenieros, quienes se encontraban alojados en el fraccionamiento La Clementina cuando, de acuerdo con reportes, un grupo armado irrumpió y se los llevó por la fuerza.

Los hechos ocurrieron el viernes 23 de enero y hasta el momento se desconoce su paradero. Los trabajadores desaparecidos fueron identificados como:

José Antonio Jiménez.

Francisco Jesús Aguilar.

Pablo Osorio Sánchez.

Saúl Alberto Ochoa.

Ignacio Salazar.

José Castañeda.

Antonio Esparza.

Javier Vargas.

Javier Valdez.

José Ángel Hernández.

