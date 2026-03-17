Torneos de Candidatos: Hikaru Nakamura es uno de los favoritos

Del 28 de este mes al 16 de abril en la ciudad de Peyia, Chipre se llevarán a cabo los dos torneos de Candidatos en las categorías abierta y femenil para elegir a los retadores de las coronas mundial que ostentan respectivamente el indio Gukesh y la china Ju Wenjun. Se espera un ajedrez de alto nivel y muy combativo como en ediciones anteriores al ser el último evento del ciclo del campeonato del orbe donde los mejores ajedrecistas del mundo sacan a la luz sus mejores preparaciones teóricas. En esta columna daremos un diario seguimiento de ambos torneos así como sus partidas destacadas.

El jugador de más alto rating y uno de los principales favoritos es el estadunidense Hikaru Nakamura. Nº 2 del mundo con 2810 puntos es también el de mayor veteranía con 38 años. Un gran táctico y calculador muy preciso fue el gran maestro de Estados Unidos más joven con 15 años y 79 días y es considerado también gran experto en ritmos rápidos. Por otro lado destaca su faceta como divulgador de contenido y comentarista en plataformas como Twitch y YouTube y es quizá el ajedrecista más popular en redes sociales. Veamos una de sus estupendas partidas de ataque.

Blancas: Krasenkov (Polonia, 2668)-Nakamura (EU, 2648) Apertura Catalana [A14] Barcelona ronda (2), 19-10-2007

1.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 Ae7 5.0–0 0–0 6.b3 a5 7.Cc3 c6 8.d4 Cbd7 9.Dc2 b6 10.e4 Aa6 11.Cd2?! (pasiva; era mejor ganar espacio central mediante 11.e5! Ce8 12.Ce2 Cc7 13.Td1 Tc8 14.Cf4 Ab7 15.h4 h6 16.Ch2 c5 17.Cg4 con ventaja) 11...c5! (excelente reacción contra el centro blanco) 12.exd5 (si 12.dxc5 d4! 13.Cb5 Axc5 14.e5 Cxe5! 15.Axa8 Dxa8 con mucha compensación) 12...cxd4 13.Cb5 exd5 14.Cxd4 Tc8 15.Te1 b5! (el negro toma la iniciativa en la columna con esta ruptura) 16.Ab2 Te8 17.Dd1 bxc4 18.bxc4 Db6! (Nakamura activa bien su piezas. Esto es mejor que ganar un peón con 18...Axc4? 19.Cxc4 Txc4 20.Cf5 Ac5 21.Dd2! con la amenaza 22.Dg5) 19.Tb1 dxc4! 20.Cc6? (grave error al no percibir la brillante jugada 21 negra. Había que jugar 20.Ac3 Dc5 21.Df3) 20…Txc6! 21.Axf6 (Krasenkov contaba con esto que ataca a la dama negra pero…) 21…Dxf2+!! 22.Rxf2 Ac5+ 23.Rf3 (no hay defensa al tampoco funcionar 23.Rf1 c3+. Viene ahora una mortal persecución del monarca blanco que finalizará en mate) 23...Txf6+ 24.Rg4 Ce5+ 25.Rg5 (si 25.Txe5 Ac8+! 26.Rh4 Txe5 para seguir con el jaque en h6) 25…Tg6+ 26.Rh5 f6! 27.Txe5 (de nada sirve 27.Ad5+ Rf8 28.Rh4 Th6+ 29.Dh5 g5+) 27...Txe5+ 28.Rh4 Ac8! y el blanco abandonó ya que seguiría 29.g4 Af2+ 30.Rh3 Th6++ 0–1.

Los jugadores del torneo son: Hikaru Nakamura y Fabiano Caruana (EU), Jakovhir Sindarov (Uzbekistan), Anish Giri (Holanda), Wei Yi (China), Andrei Esipenko (Rusia), Rameshbabu Praggnanandhaa (India) y Matias Bluebaum (Alemania).

En el torneo femenil la lista de jugadoras es: Divya Deshmukh, Humpy Koneru y Vaishali Rameshbabu (India), Zhu Jiner y Tan Zhongyi (China), Aleksandra Goryachkina y Kateryna Lagno (Rusia) y Bibisara Assaubayeva (Kazajistán).

Solución al problema del diagrama. Luego de 17….Db7?? Nakamura sacrificó su dama ganando de inmediato: 18.De4!! Cxe4 (el negro decide dejarse matar ya que no había defensas: 18...Rg7 19.Cxe7 gana una pieza o 18…Ad8 igual sigue 19.Ce7+ y pierde su dama) 19.Cxe7++ 1–0.

Guil Russek /Especial