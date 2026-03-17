Elección judicial se mantiene para 2027: Sheinbaum

La elección judicial se realizará en 2027 como estaba previsto luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartara posponerla como lo estaba analizando, así lo adelantó en su conferencia de este martes cuando dio a conocer su Plan B de la reforma electoral en el que propone sólo algunas modificaciones al respecto.

"Hay también algunas modificaciones a la elección judicial pero tomé la decisión de que siga en el 27, aprovechar ya la elección del 27 para tener todo, de una vez", dijo la mandataria tras darse a conocer en qué consiste su nueva propuesta en material electoral que enviará hoy mismo al Senado de la República para su discusión.

Respecto a las modificaciones, la presidenta Sheinbaum dijo que una de éstas tiene que ver con los candidatos, a fin de reducir el número aspirantes en la boleta y facilitar con ello la elección de los ciudadanos, a diferencia de la primera elección judicial que se realizó el 1 de junio de 2025 en la que eran múltiples los nombres de entre los que se tenía que votar.

"Hay algunas modificaciones para que sean menos candidatos en las boletas, que las comisiones que presentan las candidaturas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial puedan hacer una mayor revisión de los perfiles que se presentan", comentó.

Al respecto, el exministro y también expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, dijo que la propuesta consiste en "uniformar" el número de candidatos y candidatas para disminuirlo, con lo que cada comité proponga dos candidatos, un hombre y una mujer, lo cual, consideró, facilitaría y haría más sencilla la votación.

Revocación de mandato coincidiría con elección judicial

La revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum coincidiría con la elección judicial, ya que en su Plan B de la reforma electoral la mandataria propone que este ejercicio en el que se someterá a consulta su permanencia en el cargo podría adelantarse al tercer año de gobierno, con lo que se realizaría en junio del próximo año, o en 2028 cuando cumple cuatro años en la Presidencia.

La propuesta busca modificar el artículo 35 de la Constitución para que se permita que la revocación de mandato se realice en el tercero o cuarto año de gobierno, dependiendo de cuándo lo soliciten los ciudadanos.

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