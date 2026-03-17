Reportan incendio en barda perimetral de Refinería Olmeca; Pemex ofrece detalles

Un incendio alrededor de la barda perimetral en la Refinería Olmeca provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en el municipio de Paraíso, Tabasco, luego de que el fuego se registrara en el perímetro de las instalaciones industriales.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos, el siniestro fue detectado alrededor de las 6:00 horas en la zona de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos.

La empresa estatal confirmó que el incendio fue sofocado sin que se reportaran daños mayores en la infraestructura principal.

Imagen de la barda perimetral en la Refinería Olmeca. Captura de video

Sin afectaciones a la operación de la refinería

Pemex informó que las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos se encuentran en condiciones normales y continúan operando sin interrupciones.

La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió contener el fuego antes de que se extendiera a áreas críticas de la refinería, considerada una de las obras energéticas más relevantes del país.

En imágenes difundidas en redes sociales se observaron columnas de humo y llamas, lo que generó alarma entre habitantes cercanos a la zona industrial.

Posible causa: residuos de hidrocarburos tras lluvias intensas

Según las primeras evaluaciones técnicas de Pemex, el incidente pudo originarse por la acumulación de residuos de hidrocarburos, derivada de las recientes lluvias torrenciales e inundaciones registradas en la región.

Este tipo de condiciones puede generar concentraciones inflamables en áreas periféricas, aumentando el riesgo de incendios en instalaciones energéticas.

La empresa indicó que continuará con las investigaciones para determinar con precisión el origen del siniestro.

Tras el incidente, Pemex activó sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental, con el objetivo de verificar posibles daños y prevenir nuevos riesgos.

Personal especializado permanece en la zona realizando inspecciones y labores de aseguramiento, mientras se mantienen las operaciones bajo vigilancia.

La Refinería Olmeca, ubicada en Tabasco, es una instalación clave dentro de la estrategia energética nacional, por lo que cualquier incidente genera atención inmediata de autoridades y expertos del sector.

El control oportuno del incendio evitó afectaciones mayores y permitió mantener la estabilidad operativa de la planta.

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