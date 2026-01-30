Célula de 'Los Chapitos' atacó a los diputados Elizabeth Montoya y Sergio Torres: García Harfuch

Los diputados de Movimiento Ciudadano Elizabeth Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix fueron atacados por una célula de Los Chapitos, así lo reveló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum que este viernes se realizó en Tijuana, Baja California.

El titular de la SSPC aseguró que ya tienen avances de la investigación tras el atentado que sufrieron los legisladores locales el pasado miércoles 28 de enero cuando salían del Congreso de Sinaloa y se dirigían para tomar un vuelo hacia la Ciudad de México y participar en la reunión plenaria de Movimiento Ciudadano.

García Harfuch aseguró que están en coordinación con las autoridades de Sinaloa, pero es el gobierno federal, a través de las instituciones de seguridad, las que están trabajando directamente la investigación por el ataque en el que los dos diputados de Movimiento Ciudadano resultaron lesionados y actualmente siguen hospitalizados.

Vamos a informar pronto, tenemos avances. La investigación la estamos trabajando directamente en el gobierno federal", dijo García Harfuch sin dar mayores detalles sobre el caso.

Diputados de Movimiento Ciudadano sufren atentado

Los diputados locales Elizabeth Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix de Movimiento Ciudadano sufrieron un ataque en su contra por parte de hombres armados en el Paseo Niños Héroes, cerca de la calle Domingo Rubí, en la zona centro de Culiacán, Sinaloa, tras haber salido del Congreso del estado.

La legisladora y el también exalcalde de Culiacán viajaban en la parte trasera de un vehículo blanco cuando sujetos armados accionaron sus armas contra la unidad. En el ataque los dos políticos y un escolta resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Tras el reporte de las detonaciones de armas de fuego las autoridades de seguridad desplegaron un fuerte operativo en la zona, pero hasta el momento ninguna persona ha sido detenida por el ataque contra los diputados de Movimiento Ciudadano.

El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, reveló que Elizabeth Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas. En el caso de Montoya Ojeda aseguró que ha estado consciente y que derivado de la agresión con armas de fuego perdió un ojo.

En tanto, el también coordinador estatal de Movimiento Ciudadano sigue en terapia intensiva y su estado de salud se reporta como grave. El político tiene heridas en la cabeza, por lo que Álvarez Máynez señaló que se deben de esperar 48 horas para que baje la inflamación y los doctores puedan emitir un diagnóstico.

García Harfuch señaló que Elizabeth Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix cuentan con custodia en los hospitales en los que se encuentran recibiendo atención médica luego del ataque, a fin de garantizar su seguridad.

Reproducir

vjcm