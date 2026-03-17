Sheinbaum reconoce gesto de rey de España tras admitir que hubo abusos durante la Conquista

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el rey de España, Felipe VI, tuvo un avance tras haber declarado que hubo abusos y excesos durante la Conquista española de América y motivo por el cual el gobierno mexicano desde el sexenio pasado había solicitado una disculpa de parte de España.

“Es un acercamiento del rey, que reconocemos, porque a diferencia de hace años ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador y hubo realmente un enfriamiento de las relaciones", dijo la presidenta desde su conferencia de este martes.

Sheinbaum Pardo vio como un acercamiento el que el rey haya acudido a visitar la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena y que durante este acto en el Museo Arqueológico Nacional haya reconocido que hubo abusos durante la Conquista española. Aunque dijo que no fue todo lo que hubieran esperado escuchar de parte de él, la mandataria dijo que esto sí es un acercamiento.

"Primero el gesto de ir a la exposición de las mujeres indígenas envió México a España. Y después su declaración, puede uno decir bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles", dijo la presidenta.

Por ello consideró que había que reconocer el gesto del rey de España y seguir avanzando en el diálogo, ya que las relaciones entre México y la nación española continúan en fase de enfriamiento por este tema.

"En España hubo críticas al rey por esta declaración por parte de la derecha española de cómo era posible", agregó.

Rey de España reconoce abusos durante la Conquista

El rey Felipe VI de España reconoció el lunes los abusos cometidos durante el pasado colonial de su país, una admisión poco habitual por parte de la Corona española, que nunca ha presentado una disculpa formal a sus antiguos territorios.

En su apogeo, entre los siglos XVI y XVIII, España gobernó uno de los imperios más grandes de la historia mundial, que abarcaba los cinco continentes, incluida gran parte de América Latina, y usó los trabajos forzados, la expropiación de tierras y la violencia contra los pueblos indígenas.

En las leyes coloniales españolas, dijo, "hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso".

"Hay cosas que, cuando los estudiamos, en nuestro criterio, con nuestros valores de hoy en día, obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos. Pero hay que conocerlos, en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso", dijo el rey Felipe durante una visita al Museo Arqueológico de Madrid en la que estuvo acompañado por el embajador de México en España, Quirino Ordaz, con quien recorrió la exposición sobre mujeres indígenas.

Tensión diplomática entre México y España

En 2019, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al gobierno español y al difunto papa Francisco que se disculparan ante los indígenas mexicanos por los agravios cometidos durante la conquista española, a menudo en nombre de la difusión del catolicismo y la civilización.

La carta enviada por López Obrador a España fue motivo de burlas debido a la solicitud de una disculpa y nunca hubo una respuesta del gobierno español, lo que llevó al enfriamiento de la relación bilateral que se mantiene con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al poder.

Cinco años después, Sheinbaum Pardo decidió no invitar al rey de España a su toma de posesión, después de que el monarca se negó a pedir perdón por los abusos de la época colonial, un desaire que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó de "inaceptable".

Con información de Reuters

Reproducir

vjcm