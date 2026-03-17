Apuesta ganadora

Una vez más, debo felicitar a los involucrados en el proyecto AR Monex que impulsa al ciclismo de alto rendimiento, sencillamente deben estar festejando el mejor fin de semana de su, ya, importante historia, pues, además del brillante triunfo de su gran estrella, Isaac Del Toro, otros éxitos le dan motivos para festejar, y en grande.

El ciclista de Ensenada, Baja California, cosechó en la Tirreno-Adriático seiscientos sesenta y cuatro puntos para totalizar siete mil ciento noventa y nueve puntos y consolidarse como el número dos del ranking del ciclismo de ruta, publicado por la UCI, la federación internacional del ciclismo, un rotundo éxito, un momento histórico para el deporte de nuestro país.

Para apuntalar aún más el afortunado y exitoso proyecto de ciclismo, el de alto rendimiento ideado por los hermanos Rodríguez, encabezados por Alejandro, el resultado del jovencito Said Cisneros, de diecinueve años, que ahora forma parte del equipo de desarrollo de la escuadra Soudal Quick-Step, que el pasado fin de semana participó con su equipo en el Tour de Antalya en Turquía, culminando en el segundo lugar, quizá una competencia de poco nivel, comparado con el éxito del Torito, pero no menos importante, pues el ciclista nacido en Aguascalientes comienza a escalar posiciones en el ranking de la UCI y, gracias a su cosecha de la semana pasada, ascendió un total de mil treinta y cuatro lugares, pues apenas comienza a sumar puntos en su incipiente carrera profesional. Habrá que estar pendientes de su desarrollo, y seguramente lo veremos ascender, paso a paso, hasta los mejores del planeta.

Para cerrar el brillante fin de semana de éxitos de ciclistas emanados del AR Monex, habrá que felicitar al jovencito Emilio Choche Rodríguez, del equipo Sub 19, que está participando en competencias en Italia, pues obtuvo el segundo puesto en la quinta edición del Gran Premio Memorial Paolo Baicchi, el primer podio para el equipo juvenil que se ha desplazado para vivir en San Marino y así poder participar en la innumerable cantidad de carreras que les permiten foguearse y, a su vez, llamar la atención de los diferentes equipos profesionales.