Se está viendo con FIFA si es factible que Irán juegue en México, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que “se está viendo” que la Selección de Irán dispute sus partidos del Mundial 2026 en territorio mexicano, en medio de crecientes tensiones políticas con Estados Unidos.

Durante la conferencia conocida como la Mañanera del Pueblo, la mandataria señaló que el tema ya está siendo evaluado, aunque dejó claro que la decisión final corresponde a la FIFA.

Se está viendo con la FIFA. Si es factible, se podría realizar aquí en México. Vamos a esperar qué establece la FIFA”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que México mantiene relaciones con todos los países, lo que facilita su disposición para colaborar en un escenario internacional complejo.

La mandataria insistió en que el país acatará la resolución de la FIFA, evitando adelantar escenarios y manteniendo una postura institucional.

Esta declaración posiciona a México como un posible actor clave en la logística del torneo, sin comprometer decisiones que dependen del organismo internacional.

Irán rechaza jugar en Estados Unidos por seguridad

La controversia surge luego de que el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, afirmara que su selección no viajará a Estados Unidos.

El directivo argumentó que las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la imposibilidad de garantizar la seguridad del equipo, obligan a buscar alternativas.

En este contexto, Irán ha iniciado conversaciones con la FIFA para trasladar sus partidos a sedes en México, incluyendo Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

FIFA mantiene el calendario original del Mundial 2026

A pesar de las declaraciones iraníes, la FIFA respondió que los partidos deben disputarse conforme al calendario oficial anunciado en diciembre de 2025.

El organismo reiteró que los encuentros de Irán están programados en Estados Unidos y que se mantiene en comunicación constante con todas las federaciones.

Esto reduce, por ahora, la probabilidad de un cambio inmediato en las sedes.

Grupo G y calendario de Irán sin cambios

La selección iraní forma parte del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Su debut está previsto el 16 de junio ante Nueva Zelanda, seguido de su partido contra Bélgica el 21 de junio y el cierre de fase de grupos frente a Egipto el 27 de junio.

Todos estos encuentros permanecen programados en territorio estadounidense.

El posible traslado de partidos refleja cómo los factores políticos y de seguridad pueden impactar directamente en eventos deportivos globales.

Mientras Irán presiona por cambiar la sede, México se mantiene expectante y dispuesto a colaborar, aunque bajo las reglas de la FIFA.

La definición final marcará un precedente en la organización del Mundial 2026 y en la relación entre deporte y geopolítica.

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