El país surrealista de Morena

Seguramente Morena piensa que a los mexicanos les sobra el dinero; andan con las carteras llenas y tienen su bienestar asegurado, y por eso les piden no ser mezquinos y caerse con una lana para la dictadura cubana, que está agonizante.

Que, como viven en la abundancia, le metan dinero a la cuenta de la asociación anunciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para engordar las cuentas del gobierno cubano, no de sus habitantes.

La propia Presidenta utiliza sus mañaneras para conminar a todos a cooperar, calificando de mezquinos o de derecha a quienes se oponen.

En primer lugar, por qué habría que confiar recursos a una asociación que promueve López Obrador, quien ya antes ha usado ese truco para clavarse el dinero; es una persona marcada por la corrupción.

Lo mismo hizo en 2012 con la asociación Honestidad Valiente, cuya cabeza visible fue Alejandro Esquer, que recaudó dinero que nunca se supo de dónde vino, aunque investigaciones recientes hacen sospechar que del crimen organizado.

La jugada se repitió en 2017, cuando López Obrador creó un fideicomiso para recaudar recursos y entregar parte de las prerrogativas de Morena a los afectados por el sismo que ese año dañó el país.

El tabasqueño jamás comprobó qué pasó con el dinero e incluso su partido fue sancionado por el INE, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación canceló la sanción “porque no se investigó a fondo”. Si ya antes se ha robado el dinero y no hubo consecuencias, ¿por qué hoy sería diferente?

En segundo lugar, la Presidenta afirma que los mexicanos quieren apoyar a Cuba y que su gobierno lo ha hecho y lo seguirá haciendo. ¿Preguntó acaso a los ciudadanos si quieren que su gobierno desvíe recursos para mantener una dictadura?

Que haga una encuesta para ver qué porcentaje de mexicanos está de acuerdo en regalar dinero, petróleo, libros y alimentos que en México hacen falta, pero que ella prefiere donarlos a un gobierno extranjero.

Los morenos pueden regalar su lana como quieran, pero no disponer de los recursos de los mexicanos bajo el pretexto de la solidaridad. Será interesante ver si el banco elegido para manejar la cuenta recibe efectivo, pues hay un límite; nada de lavar dinero, ¿verdad?

Total, para la 4T los mexicanos comen con manteca, visten bien, viajan cómodamente, tienen gasolina y diésel barato, acceden a medicamentos y atención médica y les sobra para vivir, por lo que les alcanza para donar el resto, a menos que sean mezquinos de derecha.

Deben atender el llamado de uno de los presientes más corruptos de la historia; no dan opción a que la Cruz Roja Internacional maneje la ayuda, por ejemplo. No, hay que dar el dinero a los dictadores, que tienen sometidos a sus ciudadanos.

Seguramente quienes cooperen pueden hacerlo sin temor, pues, en caso de algún problema, son capaces de reservar cinco años los datos de los donantes, “por seguridad nacional”, como le hacen siempre que roban.

CENTAVITOS

Hay que estar pendientes de lo que ocurra hoy en los juzgados de Chalco, donde se definirá si María Carlota Alfaro Quintana sale de prisión para seguir su juicio en su casa, debido a su edad y a sus condiciones de salud. ¿Qué quién es la señora?, pues nada menos que la abuelita vengadora que baleó a quienes invadieron su casa en Chalco y la agredieron cuando acudió a recuperarla. A Carlota le fue negado ese beneficio el año pasado, pero, en febrero, un juez de Nezahualcóyotl ordenó revisar el dictamen; este día se sabrá si deja la cárcel.