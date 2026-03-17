Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 17 marzo 2026

LA TABLA DE CORTAR

¿Cuál es la mejor opción para las tablas de cortar en la cocina?

R. La mejor opción es la madera dura, porque es el único material que combina higiene, seguridad, durabilidad y cuidado del cuchillo sin generar problemas adicionales. Cuando se compara con las alternativas, su ventaja se vuelve evidente.

Madera dura: el equilibrio ideal. Las tablas de arce, nogal o bambú ofrecen una superficie firme, pero ligeramente flexible que protege el filo del cuchillo y permite trabajar con control. Su porosidad ayuda a que la humedad se disperse y muchas bacterias mueran por desecación, en lugar de acumularse en surcos profundos. Además, pueden lijarse para recuperar una superficie casi nueva, lo que prolonga su vida útil. Por estabilidad, seguridad y durabilidad, siguen siendo la opción más confiable.

Plástico duro: útil, pero limitado. El plástico de alta densidad es práctico y ligero, pero cada corte deja marcas donde se alojan bacterias difíciles de eliminar. Aunque puede lavarse con agua caliente, el calor lo deforma y abre aún más esos surcos. Es funcional como tabla secundaria —por ejemplo, para carnes crudas—, pero requiere reemplazo frecuente y no cuida el filo como la madera.

Materiales muy duros: más problemas que beneficios. Metal, cerámica, granito o cuarzo parecen higiénicos, pero son demasiado rígidos. Dañan el filo del cuchillo, hacen que los alimentos se deslicen y aumentan el riesgo de accidentes. También son pesados e incómodos.

SOLO

¿Qué se debe hacer si a uno se le atora la comida en la garganta estando solo?

R. Si una persona empieza a atragantarse estando sola, actuar rápido es fundamental, pero siempre es importante buscar atención médica profesional en cuanto sea posible. En México, la recomendación general es llamar al número de emergencias disponible en tu localidad (911 funciona en la mayor parte del país, pero en algunas comunidades operan con números locales).

Señales de que el atragantamiento es grave:

• No puedes hablar.

• No puedes toser o la tos no produce sonido.

• No puedes respirar.

• Llevas las manos al cuello de manera instintiva.

Estas señales indican una obstrucción severa que requiere actuar de inmediato.

¿Qué hacer si estás solo y te estás atragantando?:

1) Llama al número de emergencias de tu zona. Marca 911 si funciona en tu ciudad; si no, marca el número local de emergencias. Deja el teléfono en altavoz o descolgado para que puedan rastrear la llamada mientras intentas desobstruir la vía aérea.

2) Intenta toser con fuerza. Si aún puedes generar algo de aire, una tos fuerte puede expulsar el objeto.

3) Realiza la maniobra de Heimlich en ti mismo.

• Coloca un puño justo arriba del ombligo.

• Sujeta ese puño con la otra mano.

• Empuja con fuerza hacia adentro y hacia arriba, repetidamente.

Esta técnica aparece en guías de primeros auxilios de instituciones como Cruz Roja y centros médicos internacionales.

4) Usa una superficie firme para generar más fuerza: inclínate con fuerza contra el respaldo de una silla, el borde de una mesa o una encimera. Aplica presión rápida hacia adentro y arriba para intentar expulsar el objeto.

5) Busca atención médica después. Incluso si logras expulsar el objeto, es recomendable que un profesional revise si hubo lesiones internas o si quedó algún residuo.

¿Por qué es tan urgente? La falta de oxígeno puede causar daño cerebral en pocos minutos. Actuar rápido y con la técnica adecuada puede marcar la diferencia.