¿Cómo va el sarampión? Salud reporta reducción del 30% de casos activos en el país

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Salud informó este martes sobre los contagios de sarampión en el país, en su reporte, el funcionario destacó que hubo una reducción del 30 por ciento de casos activos a nivel nacional.

Lo anterior lo atribuyó el subsecretario a la intensa campaña de vacunación que se ha desplegado en todo el territorio, que hasta el momento contabilizan a 13.3 millones de personas inmunizadas.

Se han aplicado 13.3 millones de vacunas, gracias a esto vemos una reducción notable en la velocidad de la transmisión del virus de sarampión”, mencionó desde Palacio Nacional.

De acuerdo con el integrante de la Secretaría de Salud (Ssa), entre el 21 y el 24 de febrero fue el mayor pico de contagios. Ahora bien, la meta impuesta por la dependencia federal es vacunar en 10 semanas a 25 millones de personas por lo que las campañas seguirán activas en todo el país.

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¿Cómo va el sarampión en Jalisco?

Sobre el incremento de este virus en el estado de Jalisco, el titular de la Ssa, David Kersenobich, detalló que en dicha entidad se reportan 3 mil 989 casos; el último reporte reportó 59 casos nuevos y cuatro defunciones.

En este contexto, el funcionario reveló que el 94 por ciento de los casos activos se concentra en seis municipios de la entidad que son: Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y El Salto.

De estos, Guadalajara y Tonalá representan el 39 por ciento de los casos activos, mientras que las demás zonas se encuentran de la siguiente forma:

Tlaquepaque: 92 casos activos (15%)

Tlaquepaque: 92 casos activos (15%) Tlajomulco de Zúñiga: 85 casos activos (14%)

Zapopan: 81 casos activos (13%)

El Salto: 80 casos activos (13%)

Sobre la vacunación, se mencionó que en el estado se han aplicado ya 2,767,660 dosis acumuladas de la vacuna contra el sarampión. En 2025 se administraron 643,497 dosis y en 2026 suman 2,124,163 dosis. La mayor parte de las aplicaciones ha estado a cargo de la Secretaría de Salud.

Sobre el incremento del virus en Jalisco, el titular de la Ssa, detalló que en dicha entidad se reportan 3 mil 989 casos. Cuartoscuro

fdm