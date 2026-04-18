Desmantelan cámaras de videovigilancia instaladas por criminales en Salina Cruz

En un operativo conjunto, entre fuerzas estatales y federales, en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, se logró desmantelar siete cámaras de videovigilancia empleadas por presuntos grupos delictivos en distintas calles de esta ciudad y el puerto ubicado en el Istmo de Tehuantepec.

Elementos de infantería de Marina, de la Décima Región Naval, brindaron apoyo con seguridad perimetral a los elementos de la Policía Municipal, Estatal y del Centro de Comando y Control (C2) de esta localidad, para retirar siete cámaras instaladas en las principales vialidades. Los equipos asegurados quedaron a disposición y resguardo de la Comisaria de la Policía Municipal.

Las autoridades mantiene operaciones permanentes para desmantelamiento de las cámaras ilegales Foto: Especial

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar) este delito se caracteriza por el uso de sistemas de vigilancia no autorizados con fines delictivos y evadir a la autoridad, por lo que el personal naval, en coordinación con las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, mantiene operaciones permanentes para desmantelamiento de las mismas.

Con estas acciones, la Semar a través de la Armada de México, reafirma su compromiso con la sociedad civil, para prevenir e inhibir las actividades ilícitas y mantener el orden público, garantizando el bienestar de la comunidad porteña.

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