México será sede de la Cumbre en Defensa de la Democracia en 2027

El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció que México albergará el próximo año la cumbre de líderes progresistas denominada “En defensa de la democracia”.

Sánchez reveló que sostuvo un encuentro con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en el que abordaron la situación global y coincidieron en la importancia de fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y México.

En sus redes sociales, el mandatario español escribió: “He conversado con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la situación global y la clave de avanzar en las relaciones UE - México. Compartimos una gran sintonía sobre cómo continuar estrechando nuestros tan especiales lazos culturales, económicos y sociales”.

La futura cumbre En defensa de la democracia reunirá a líderes progresistas con el objetivo de debatir sobre los desafíos globales y las estrategias para fortalecer los sistemas democráticos en un escenario internacional marcado por tensiones políticas y sociales.

Sheinbaum y Sánchez dialogan sobre la Conquista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que sostuvo un encuentro con el presidente de España, Pedro Sánchez, en el que abordaron el tema del reconocimiento de los abusos cometidos durante la Conquista, así como la importancia de dar visibilidad a los pueblos originarios.

Entrevistada al salir de la Fira Barcelona, Sheinbaum explicó que la conversación con Sánchez incluyó referencias históricas y documentos que evidencian los abusos cometidos en el proceso de colonización.

“Hablamos sobre lo importante, que es para México el reconocimiento de lo que fue la conquista, de lo que fue la llegada de los españoles. Incluso le hablé de la carta de Carlos V, que hablé el otro día en la mañanera, que Carlos V reconoce los abusos de Hernán Cortés, y seguir trabajando en ello. De seguir reconociendo a los pueblos originarios, que es muy importante”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.

Invitación a México

Sheinbaum también informó que extendió una invitación a Sánchez para visitar México el próximo año, en el marco de la cumbre internacional “En defensa de la democracia”, que se celebrará en territorio nacional.