Inaugura Michoacán su primer teleférico

Michoacán inauguró en Uruapan su primer teleférico con una inversión de tres mil 200 millones de pesos y cero deuda.

El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que esta obra no sólo moderniza el paisaje urbano de la llamada "capital mundial del aguacate", sino que representa un acto de justicia social al ofrecer tecnología de clase mundial al mismo costo que el transporte público convencional.

En un comunicado de prensa, el Gobierno de Michoacán señaló que el teleférico es un hito para la movilidad del occidente del país, al ser el sistema de transporte más avanzado en la historia del estado.

“Con una inversión 100 por ciento estatal de 3 mil 200 millones de pesos y sin deuda pública promete transformar la vida de miles de familias en el motor económico de la entidad.

El sistema, inspirado en el cablebús de la Ciudad de México, fue respaldado por el gobierno federal”, indicó.

Durante el evento, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, calificó la megaobra como un derecho ganado, “la movilidad no es un lujo, es un derecho y un acto de justicia social".

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, subrayó que este tipo de transporte dignifica a las poblaciones que viven en las zonas más alejadas y con menores recursos, garantizando viajes rápidos, seguros y sustentables.

La administración estatal agregó que Uruapan no es cualquier ciudad, es un pilar que exporta más de cuatro mil millones de dólares anuales en productos agropecuarios.

“Con el teleférico, el Gobierno de Michoacán busca que ese dinamismo económico se traduzca en calidad de vida para sus habitantes, manifestó.