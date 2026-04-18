Agradece Cuba respaldo de presidenta Sheinbaum en cumbre de Barcelona

El gobierno de Cuba pronto dio acuse de recibo del respaldo mostrado por la presidenta Claudia Sheinbaum a la isla en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, realizada en Barcelona, España.

A través de sus redes sociales, el canciller cubano Bruno Rodríguez agradeció la posición de la presidenta de la República contra una posible intervención militar ordenada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

Agradecemos pronunciamiento de la Presidenta de #México @Claudiashein contra una intervención militar de EEUU en #Cuba y por su sólido y consistente llamado a la paz, el diálogo, la diplomacia y la no interferencia en los asuntos internos del pueblo cubano”, manifestó.

Mientras que la Embajada de Cuba en México, expresó que “escuchar y sentir la voz firme y honesta de la admirada presidenta Claudia Sheinbaum al reconocer la permanente lucha del pueblo de Cuba por su independencia, nos alienta mucho”.

“Gracias presidenta sentimos que la dignidad de Nuestra América está defendida y representada por usted”, agregó.

*DRR*