Sheinbaum propone usar 10% del gasto militar mundial para “sembrar vida y no guerra”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, marcó un hecho histórico este sábado al regresar a España tras ocho años sin visitas de un mandatario mexicano a territorio ibérico, en medio de un proceso de recomposición diplomática entre ambos países. La última visita oficial había sido en 2018 por Enrique Peña Nieto.

El viaje a España, en el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, ocurre luego de un periodo de tensiones bilaterales derivadas de diferencias sobre la Conquista.

Su participación en la cumbre, convocada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se centró en una iniciativa internacional para redirigir el 10 % de los recursos militares hacia acciones ambientales y sociales.

No hay democracia cuando no hay opción para los pobres, para los desposeídos. Por ello quiero proponer una acción concreta que propuse en el G20, sencilla, una propuesta que parta de una nueva visión de las Naciones Unidas: destinar el 10% del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año. En vez de sembrar guerras paz, sembremos vida”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México y su homólogo español, Pedro Sánchez, durante la Cumbre por la Democracia. Foto: AFP.

“Soy una mujer de paz y representa una nación que ama la libertad, la justicia, la fraternidad y que entiende como democracia lo que diría el gran Benito Juárez: con el pueblo, todo sin el pueblo nada, con los pueblos todo sin los pueblos nada. Muchas gracias”.

Sheinbaum fue la primera oradora en la cumbre, luego de que el presidente español diera la bienvenida a los líderes mundiales. El expresidente de Chile, Gabriel Boric, uno de los principales promotores y creadores de la reunión internacional dio la palabra a la presidenta mexicana, quien agradeció la invitación.

Muchas gracias presidente Sánchez. Gracias por la invitación. Gracias a todos los colegas, presidentes, primeros ministros, gracias Gabriel Boric”.

Sheinbaum reivindica la democracia con justicia social y raíces históricas en cumbre

La presidenta de México centró el inicio de su mensaje en una visión de democracia basada en la justicia social, la dignidad humana y el respeto a los pueblos originario, articulada a partir de la historia, la identidad y los principios constitucionales del país.

Al tomar la palabra, señaló que acudía en representación de un pueblo “trabajador, creativo y luchador”, pero sobre todo “profundamente generoso”, que ha sabido resistir sin odio y defender sus derechos respetando a los demás. Subrayó que México es una sociedad solidaria que rechaza la discriminación y el individualismo, y que se mantiene firme en la dignidad.

Vengo a la cumbre por la democracia a nombre de un pueblo trabajador creativo y luchador, pero sobre todo profundamente generoso. Un pueblo que ha aprendido a resistir, sin odiar, a defender sus derechos, sin dejar de respetar a los demás. Incluso cuando la historia le ha puesto pruebas difíciles. Vengo a nombre de un pueblo solidario, profundamente humano que se resiste al individualismo, que rechaza la discriminación y se niega con dignidad a mirar al otro o a la otra desde el desprecio”.

Líderes progresistas, durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. Foto: AFP.

La mandataria vinculó esta visión con las raíces originarias del país, al afirmar que México proviene de grandes civilizaciones que, aunque fueron sometidas, no fueron derrotadas. Evocó símbolos de la cosmovisión prehispánica como Pirámide del Sol y deidades como Tláloc, Huitzilopochtli y Coatlicue, para destacar que esa herencia sigue viva en las comunidades, lenguas y formas de entender el mundo.

En su recorrido histórico, Sheinbaum hizo referencia a figuras clave de la vida nacional como Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, así como a Leona Vicario, a quien reconoció por su papel en la lucha y en la defensa de los derechos de las mujeres. También destacó el legado de Benito Juárez, al recordar su defensa de la República y su principio universal sobre el respeto al derecho ajeno como base de la paz.

La presidenta también evocó la lucha revolucionaria de 1910, mencionando a líderes como Emiliano Zapata, Pancho Villa, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Felipe Ángeles, junto con figuras como Adela Velarde y Hermila Galindo. Asimismo, resaltó el papel del expresidente Lázaro Cárdenas por su política de asilo a los republicanos españoles.

Recordó la postura de su gobierno en defensa de la soberanía de Cuba

En el plano internacional, Sheinbaum recordó la postura histórica de México en defensa de la soberanía, al mencionar su rechazo al bloqueo a Cuba en 1962, y reafirmó que ningún pueblo es pequeño cuando defiende su independencia.

Vengo a recordar que México ha sabido sostener sus principios incluso en soledad, que alzó la voz contra el bloque a Cuba en 1962, cuando otros guardaron silencio. Que hasta la fecha creemos hablando de esa pequeña isla del Caribe, que ningún pueblo es pequeño, sino grande y estoico cuando defiende su soberanía y el derecho a la vida plena”.

La mandataria también destacó los cambios recientes en el país, al señalar que en 2018 se impulsó un modelo de desarrollo enfocado en la prosperidad compartida y que en 2024 México eligió a su primera mujer presidenta, en un contexto de ruptura con el machismo histórico.

“Vengo orgullosa de mi pueblo, de su historia de su capacidad de resistir, de compartir y de no olvidar a quienes más lo necesitan. Un pueblo que en 2018 decidió que el desarrollo democrático existe cuando se trabaja para la prosperidad compartida, o como lo decimos en México, por el bien de todos primero los pobres.

Vengo de un pueblo que, en 2024, decidió romper su historia de machismo y eligió a su primera mujer presidenta para que llegáramos todas. Vengo a la cumbre por la democracia para felicitar a mis colegas presidentes que luchan todos los días por ella”.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro. Foto: AFP.

Sheinbaum, por la autodeterminación de los pueblos y la no intervención

En su mensaje, subrayó los principios constitucionales de la política exterior mexicana: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional y el respeto a los derechos humanos.

Finalmente, Sheinbaum planteó una reflexión sobre el concepto de democracia y libertad, cuestionando visiones que privilegian el mercado o los intereses externos sobre el bienestar colectivo. Afirmó que la democracia debe centrarse en el pueblo, en la distribución de la riqueza, en la participación y en la paz, así como en el acceso equitativo a derechos como la educación, la salud y la cultura.

Los principios democráticos también significan libertad, pero vale la pena preguntarnos ¿cuál libertad? la libertad que defiende el conservadurismo, la libertad de someterse a intereses externos, la libertad de convertir a las naciones en colonias modernas o la libertad del mercado sin estado, que convierte a muchos en nada y a pocos en mucho… No creemos que la democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos.

“Cuando hablamos de democracia, no es la de las élites sino la del pueblo; no es la de la concentración de la riqueza, sino la de la distribución; no de la imposición, sino de la participación; no de la guerra sino de la paz. Cuando hablamos de democracia, nos referimos a la democratización de la cultura, del acceso a la educación, del acceso a la salud, del fin último de los gobiernos que es la procuración de la felicidad de sus pueblos. La democracia como decía Abraham Lincon es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Cerró su participación retomando la idea de Abraham Lincoln sobre la democracia como “el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, enmarcándola en una visión donde la libertad solo tiene sentido si va acompañada de justicia social, soberanía y dignidad.

*mcam