Un total de 46 mil trabajadoras del hogar afiliadas al IMSS ya están pensionadas

A la fecha, más de 59 mil Personas Trabajadoras del Hogar (PTH) están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 65% son mujeres y 35 % son hombres.

El promedio de edad es entre 48 y 49 años, respectivamente.

Sumado a lo anterior, a través del programa obligatorio de incorporación 46 mil PTH han alcanzado una pensión.

En el marco del Día Internacional de las Trabajadores del Hogar, que se conmemora el 30 de marzo, Carolina Griselda Cisneros Prado, titular de la Coordinación de Afiliación del IMSS, explicó que dentro de los cinco seguros que ofrece el Instituto para las PTH que están afiliadas, se contempla atención médica, hospitalaria y entrega de medicamentos.

Otorgamiento de incapacidad ante enfermedad o un accidente en el trabajo; derecho a pensión, así como acceso a prestaciones sociales como guarderías, entre otros beneficios.

La funcionaria añadió que actualmente el salario promedio de las PTH es de 493.98 pesos al mes.

Están en un rango en donde están próximos a contemplar el derecho de una pensión y bueno pues es donde exigen también más estos derechos. Ellos perciben un salario promedio de 493.98 pesos promedios mensuales y la mayoría laboran en Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León”, expuso.

Cisneros Prado añadió que también, las Personas Trabajadoras del Hogar tienen la posibilidad de asegurar a hijas e hijos, pareja y a sus padres.

Por lo cual, hasta marzo, se han afiliado a más de 72 mil beneficiarios y al sumarlos junto a los titulares, son más de 124 mil personas que actualmente cuentan con la cobertura integral de seguridad social del Instituto.

Indicó que para facilitar el trámite de afiliación se cuenta con el micrositio http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar donde ofrece información respecto a los beneficios y características del programa, un simulador de cuotas donde el empleador puede calcular el costo de manera diaria, mensual, bimestral y semestral, para posteriormente realizar la inscripción correspondiente.

jcp